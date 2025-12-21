Türkiye
Mezarlıkta iki genç ölü bulundu: Polis inceleme başlattı
Mezarlıkta iki genç ölü bulundu: Polis inceleme başlattı
Mezarlıkta iki genç ölü bulundu: Polis inceleme başlattı
Osmaniye'de, bir mezarlıkta park halindeki hafif ticari araçta, bıçaklanmış iki genç cesedi bulundu. 21.12.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
osmaniye
19 yaşındaki Veysel Ç. ve 16 yaşındaki Emine Eylül K.'nin yakınlarının kendilerine ulaşamaması üzerine polis harekete geçti.Yapılan araştırmada gencin aracının şehirdeki Asri Mezarlık bölgesinde olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin mezarlıkta yaptığı aramada, belirlenen araç park halinde bulundu. Araçta yapılan incelemede, Veysel Ç. ve Emine Eylül K.'nin bıçak yaraları nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan polis, delil toplamak için araç ve çevresinde teknik ve fiziki çalışma yürüttü. İki gencin cenazeleri, adli işlemler ve ölüm sebeplerinin tam olarak aydınlatılması için otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis soruşturmayı derinleştirirken, olayın ardındaki nedenleri ve fail ya da failleri tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor.
osmaniye
Mezarlıkta iki genç ölü bulundu: Polis inceleme başlattı

14:13 21.12.2025
Osmaniye'de, bir mezarlıkta park halindeki hafif ticari araçta, bıçaklanmış iki genç cesedi bulundu.
19 yaşındaki Veysel Ç. ve 16 yaşındaki Emine Eylül K.'nin yakınlarının kendilerine ulaşamaması üzerine polis harekete geçti.
Yapılan araştırmada gencin aracının şehirdeki Asri Mezarlık bölgesinde olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin mezarlıkta yaptığı aramada, belirlenen araç park halinde bulundu. Araçta yapılan incelemede, Veysel Ç. ve Emine Eylül K.'nin bıçak yaraları nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan polis, delil toplamak için araç ve çevresinde teknik ve fiziki çalışma yürüttü. İki gencin cenazeleri, adli işlemler ve ölüm sebeplerinin tam olarak aydınlatılması için otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis soruşturmayı derinleştirirken, olayın ardındaki nedenleri ve fail ya da failleri tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor.
