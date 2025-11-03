Hükümlü olduğu ceza kurumundan izin alarak cinayet işledi: Başsavcılıktan açıklama yapıldı

"Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitlere göre olayda vefat eden S.A. ve N.T. arasında önceye dayalı husumet bulunduğu, S.A'nın N.T'ye yönelik 20 Ocak 2023 tarihli "kasten öldürmeye teşebbüs" eyleminden dolayı Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunduğu, S.A'nın 23 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'da bulunduğu ceza infaz kurumundan 11 günlük yasal izinle ayrıldığı, S.A'nın izne ayrıldığı bilgisinin ilgili ceza infaz kurumu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Aile ve Sosyal Hizmtler İl Müdürlüğüne, ayrıca kolluk birimleri tarafından 22 Ekim 2025 tarihinde maktul N.T.'ye bildirildiği, N.T'nin herhangi bir tedbir talebinin bulunmadığını kolluk birimlerine ilettiği, S.A'nın bugün saat 10.00'da ceza infaz kurumuna teslim olması gerektiği ancak saat 07.30 sıralarında atılı suçu işlediği olay yeri incelemesi ve kamera görüntülerinden tespit edilmiştir."