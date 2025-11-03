Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/hukumlu-oldugu-ceza-kurumundan-izin-alarak-cinayet-isledi-bassavciliktan-aciklama-yapildi-1100707529.html
Hükümlü olduğu ceza kurumundan izin alarak cinayet işledi: Başsavcılıktan açıklama yapıldı
Hükümlü olduğu ceza kurumundan izin alarak cinayet işledi: Başsavcılıktan açıklama yapıldı
Erzurum'da bugün tartıştığı kadını öldürdükten sonra intihar eden kişiye ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama yapıldı. Şahsın cezaevinden izinli... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde kasten öldürme ve intihar olayına ilişkin bazı basın yayın organlarındaki paylaşımlar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Olayın ardından soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:İddiaya göre Salih A, Nermin T'ye silahla ateş etmiş, daha sonra aynı silahla olay yerinde intihar etmişti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede Salih A. ile Nermin T'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.
21:15 03.11.2025 (güncellendi: 21:17 03.11.2025)
Erzurum'da bugün tartıştığı kadını öldürdükten sonra intihar eden kişiye ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama yapıldı. Şahsın cezaevinden izinli çıktığı belirtilen açıklamada silahlı saldırı sonucu öldürdüğü kadınla aralarında husumet bulunduğu bildirildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde kasten öldürme ve intihar olayına ilişkin bazı basın yayın organlarındaki paylaşımlar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Olayın ardından soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitlere göre olayda vefat eden S.A. ve N.T. arasında önceye dayalı husumet bulunduğu, S.A'nın N.T'ye yönelik 20 Ocak 2023 tarihli "kasten öldürmeye teşebbüs" eyleminden dolayı Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunduğu, S.A'nın 23 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'da bulunduğu ceza infaz kurumundan 11 günlük yasal izinle ayrıldığı, S.A'nın izne ayrıldığı bilgisinin ilgili ceza infaz kurumu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Aile ve Sosyal Hizmtler İl Müdürlüğüne, ayrıca kolluk birimleri tarafından 22 Ekim 2025 tarihinde maktul N.T.'ye bildirildiği, N.T'nin herhangi bir tedbir talebinin bulunmadığını kolluk birimlerine ilettiği, S.A'nın bugün saat 10.00'da ceza infaz kurumuna teslim olması gerektiği ancak saat 07.30 sıralarında atılı suçu işlediği olay yeri incelemesi ve kamera görüntülerinden tespit edilmiştir."
İddiaya göre Salih A, Nermin T'ye silahla ateş etmiş, daha sonra aynı silahla olay yerinde intihar etmişti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede Salih A. ile Nermin T'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.
