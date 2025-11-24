Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/mansur-yavas-konser-sorusturmasi-iznine-itiraz-etti-1101245596.html
Mansur Yavaş, ‘konser soruşturması’ iznine itiraz etti
Mansur Yavaş, ‘konser soruşturması’ iznine itiraz etti
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen 'konser soruşturması' iznine karşı hazırlanan itiraz dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sundu. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T17:13+0300
2025-11-24T17:13+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094894354_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_f236e546a9c0f197d63968679ea11d1b.jpg
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094894354_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_e62db61a2d77fd58d35a398d00cd96b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mansur yavaş, ankara, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi
mansur yavaş, ankara, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi

Mansur Yavaş, ‘konser soruşturması’ iznine itiraz etti

17:13 24.11.2025
© AA / Ayşenur BulutAnkara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş,
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
© AA / Ayşenur Bulut
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen 'konser soruşturması' iznine karşı hazırlanan itiraz dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала