Mansur Yavaş, ‘konser soruşturması’ iznine itiraz etti
Mansur Yavaş, ‘konser soruşturması’ iznine itiraz etti
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen 'konser soruşturması' iznine karşı hazırlanan itiraz dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sundu. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
ankara
mansur yavaş, ankara, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen 'konser soruşturması' iznine karşı hazırlanan itiraz dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sundu.