Kamboçya'da göç dalgası: Sınır çatışmaları yarım milyon kişiyi etkiledi
Kamboçya'da göç dalgası: Sınır çatışmaları yarım milyon kişiyi etkiledi
19.12.2025
Kamboçya İçişleri Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Tayland ile yaşanan sınır çatışmaları nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ülkenin resmi basın ajansının aktardığı bilgilere göre, yerinden edilen 498 bin 200 kişiden 418 bin 800'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu insanlar, ülkenin 14 eyaletine yayılmış durumda.Çatışmaların başladığı Aralık ayından bu yana 18 sivil hayatını kaybetti, 78 kişi ise yaralandı. Ayrıca 73 konut, birkaç dini mekan ile ulaşım ve kentsel altyapı hasar gördü.Taraflar birbirini suçluyorİki ülke arasındaki silahlı çatışmalar 7 Aralık'ta tekrar başladı. Kamboçya Savunma Bakanlığı, Tayland ordusunun sınır bölgelerinde günlerdir yaptığı provokasyonların ardından Kamboçya mevzilerine saldırı başlattığını bildirdi.Tayland tarafı ise farklı bir açıklama yaptı. Kraliyet Tayland Ordusu, Kamboçya güçlerinin sınır bölgesindeki Tayland mevzilerini ilk olarak top ateşine tuttuğunu bildirdi. Tayland Hava Kuvvetleri'nin bu saldırıya karşılık olarak, 'önemli bölgeleri kontrol altına almak ve karşı saldırıda bulunmak amacıyla Kamboçya'nın askeri altyapısını hedef aldığı' ifadeleri kullanıldı.
Kamboçya İçişleri Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Tayland ile yaşanan sınır çatışmaları nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ülkenin resmi basın ajansının aktardığı bilgilere göre, yerinden edilen 498 bin 200 kişiden 418 bin 800'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu insanlar, ülkenin 14 eyaletine yayılmış durumda.
Çatışmaların başladığı Aralık ayından bu yana 18 sivil hayatını kaybetti, 78 kişi ise yaralandı. Ayrıca 73 konut, birkaç dini mekan ile ulaşım ve kentsel altyapı hasar gördü.
Taraflar birbirini suçluyor
İki ülke arasındaki silahlı çatışmalar 7 Aralık'ta tekrar başladı. Kamboçya Savunma Bakanlığı, Tayland ordusunun sınır bölgelerinde günlerdir yaptığı provokasyonların ardından Kamboçya mevzilerine saldırı başlattığını bildirdi.
Tayland tarafı ise farklı bir açıklama yaptı. Kraliyet Tayland Ordusu, Kamboçya güçlerinin sınır bölgesindeki Tayland mevzilerini ilk olarak top ateşine tuttuğunu bildirdi.
Tayland Hava Kuvvetleri'nin bu saldırıya karşılık olarak, 'önemli bölgeleri kontrol altına almak ve karşı saldırıda bulunmak amacıyla Kamboçya'nın askeri altyapısını hedef aldığı' ifadeleri kullanıldı.