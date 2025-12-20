https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/meteoroloji-uyardi-istanbula-10-yil-aradan-sonra-kar-geliyor-hafta-sonu-hava-nasil-olacak-1102003767.html

Meteoroloji uyardı, İstanbul'a 10 yıl aradan sonra kar geliyor: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı, İstanbul'a 10 yıl aradan sonra kar geliyor: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Hafta sonu Türkiye'nin iç ve batı kesimleri yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklıklar ülke genelinde mevsim... 20.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-20T10:06+0300

2025-12-20T10:06+0300

2025-12-20T10:15+0300

türki̇ye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

ege

akdeniz

ankara hava durumu

bugün hava durumu

hava durumu

hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101795079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d46e32090847c33446f00d3103d23275.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, önümüzdeki 24 saat boyunca Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ancak pazar gününden itibaren batı bölgelerden giriş yapacak yağışlı sistem ile birlikte hava koşullarında belirgin değişim yaşanacak.Bölgelere göre hava durumuGüncel verilere göre pazar günü; Orta ve Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’nun doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı, Ege, Orta ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun iç ve batı kesimlerinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebilir.Üç büyükşehirde hafta sonuSıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeHava sıcaklıklarının Ankara’da 8–10 derece, İstanbul’da 13–14 derece, İzmir’de 16–18 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıklar, yağışa rağmen mevsim normallerinin üzerinde kalacak.İstanbul’a kar ne zaman yağacak?İstanbul’da kar yağışı merak edilirken, uzmanlar yılbaşı dönemini işaret ediyor. Beklenen yağışın gerçekleşmesi halinde, kentte yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez yılbaşında kar manzarası görülebileceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/uzayli-araci-oldugu-da-soylenen-3iatlas-kuyruklu-yildizi-dunyaya-en-yakin-konumundan-gecti-1102003615.html

türki̇ye

ege

akdeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, ege, akdeniz, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, yılbaşı hava durumu