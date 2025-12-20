https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/meteoroloji-uyardi-istanbula-10-yil-aradan-sonra-kar-geliyor-hafta-sonu-hava-nasil-olacak-1102003767.html
Meteoroloji uyardı, İstanbul'a 10 yıl aradan sonra kar geliyor: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji uyardı, İstanbul'a 10 yıl aradan sonra kar geliyor: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Hafta sonu Türkiye'nin iç ve batı kesimleri yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklıklar ülke genelinde mevsim... 20.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-20T10:06+0300
2025-12-20T10:06+0300
2025-12-20T10:15+0300
türki̇ye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
ege
akdeniz
ankara hava durumu
bugün hava durumu
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101795079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d46e32090847c33446f00d3103d23275.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, önümüzdeki 24 saat boyunca Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ancak pazar gününden itibaren batı bölgelerden giriş yapacak yağışlı sistem ile birlikte hava koşullarında belirgin değişim yaşanacak.Bölgelere göre hava durumuGüncel verilere göre pazar günü; Orta ve Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’nun doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı, Ege, Orta ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun iç ve batı kesimlerinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebilir.Üç büyükşehirde hafta sonuSıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeHava sıcaklıklarının Ankara’da 8–10 derece, İstanbul’da 13–14 derece, İzmir’de 16–18 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıklar, yağışa rağmen mevsim normallerinin üzerinde kalacak.İstanbul’a kar ne zaman yağacak?İstanbul’da kar yağışı merak edilirken, uzmanlar yılbaşı dönemini işaret ediyor. Beklenen yağışın gerçekleşmesi halinde, kentte yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez yılbaşında kar manzarası görülebileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/uzayli-araci-oldugu-da-soylenen-3iatlas-kuyruklu-yildizi-dunyaya-en-yakin-konumundan-gecti-1102003615.html
türki̇ye
ege
akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101795079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d038058e21bc7908c39619fe00ded41e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, ege, akdeniz, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, yılbaşı hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, ege, akdeniz, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, yılbaşı hava durumu
Meteoroloji uyardı, İstanbul'a 10 yıl aradan sonra kar geliyor: Hafta sonu hava nasıl olacak?
10:06 20.12.2025 (güncellendi: 10:15 20.12.2025)
Hafta sonu Türkiye'nin iç ve batı kesimleri yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazar günü Marmara, Ege ve Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yılbaşı için İstanbul’da kar ihtimali gündemde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, önümüzdeki 24 saat boyunca Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ancak pazar gününden itibaren batı bölgelerden giriş yapacak yağışlı sistem ile birlikte hava koşullarında belirgin değişim yaşanacak.
Bölgelere göre hava durumu
Güncel verilere göre pazar günü; Orta ve Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’nun doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı, Ege, Orta ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun iç ve batı kesimlerinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebilir.
Üç büyükşehirde hafta sonu
İstanbul
ve Ankara
’da bugün yağış beklenmezken, pazar günü kısa süreli yağış
ihtimali bulunuyor.
İzmir
’de hafta sonu parçalı ve çok bulutlu
hava etkili olacak.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Hava sıcaklıklarının Ankara’da 8–10 derece, İstanbul’da 13–14 derece, İzmir’de 16–18 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıklar, yağışa rağmen mevsim normallerinin üzerinde kalacak.
İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
İstanbul’da kar yağışı merak edilirken, uzmanlar yılbaşı dönemini işaret ediyor. Beklenen yağışın gerçekleşmesi halinde, kentte yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez yılbaşında kar manzarası görülebileceği belirtiliyor.