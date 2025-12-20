https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/21-aralik-en-uzun-gece-bu-tarihten-itibaren-gunler-uzayacak-geceler-kisalacak-1102010236.html

21 Aralık en uzun gece: Bu tarihten itibaren günler uzayacak geceler kısalacak

Kuzey Yarım Kürede yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık, kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

21 Aralık'ta Türkiye'de en uzun gece yaşanacak.21 Aralık neden en uzun gece?Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelmesiyle gerçekleşen kış gündönümü, astronomik olarak kış mevsiminin başlangıcı sayılıyor. Bu tarihte güneş ışınları Kuzey Yarım Küre'ye yıl içindeki en dar açıyla ulaşırken, Güney Yarım Küre'de ise yaz mevsiminin başlangıcı ve yılın en uzun gündüzü yaşanıyor.Türkiye'de en uzun gece Sinop'taTürkiye genelinde de yarın yılın en kısa gündüzü ve en uzun gecesi yaşanacak. Coğrafi konumu gereği ülkenin en kuzeyinde yer alan Sinop, yaklaşık 15 saat 6 dakika ile en uzun geceyi yaşayan il olacak. Yurdun en güneydeki Hatay ise yaklaşık 14 saatlik gece süresiyle en uzun geceyi en kısa sürede tamamlayan şehir olarak kayıtlara geçecek.Günler uzayacak21 Aralık'tan itibaren güneşin gökyüzündeki en güney noktasına ulaşmasının ardından Kuzey Yarım Küre'de günler tekrar uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak. Bu süreç, 21 Mart ilkbahar ekinoksuna kadar devam edecek. Kış gündönümüyle birlikte güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun uzaması, Kuzey Yarım Küre'de enerji kaybının artmasına ve sıcaklıkların düşüş eğilimine girmesine neden oluyor.Kış gündönümü nedir?Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne (23° 27' Güney paraleli) dik geldiği an olan kış gündönümünde, Kuzey Yarım Küre'de kış, Güney Yarım Küre'de ise yaz mevsimi başlar. Bugünden sonra Kuzey Yarım Küre'de gölge boyları en uzun seviyeye ulaşırken, güneş ışınlarının geliş açısı kademeli olarak büyümeye başlar.📆 Ekinoks ve gün dönümü tarihleri neler?🌱 21 Mart – Ekinoks ⚖️ Gece ve gündüz eşit 🌸 Kuzey yarım kürede ilkbahar, 🍂 Güney yarım kürede sonbahar başlar☀️ 21 Haziran – Yaz gün dönümü 🌞 Yılın en uzun gündüzü, en kısa gecesi 🏖️ Kuzey yarım kürede yaz, ❄️ Güney yarım kürede kış başlar🍁 23 Eylül – Ekinoks ⚖️ Gece ve gündüz yine eşit 🍂 Kuzey yarım kürede sonbahar, 🌸 Güney yarım kürede ilkbahar başlar❄️ 21 Aralık – kış gün dönümü, 🌙 yılın en uzun gecesi, en kısa gündüzü, ⛄ kuzey yarım kürede kış, ☀️ güney yarım kürede yaz başlar

