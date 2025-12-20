Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/21-aralik-en-uzun-gece-bu-tarihten-itibaren-gunler-uzayacak-geceler-kisalacak-1102010236.html
21 Aralık en uzun gece: Bu tarihten itibaren günler uzayacak geceler kısalacak
21 Aralık en uzun gece: Bu tarihten itibaren günler uzayacak geceler kısalacak
Sputnik Türkiye
Kuzey Yarım Kürede yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık, kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuzey yarım kürede... 20.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-20T06:00+0300
2025-12-20T18:03+0300
yaşam
aralık
kuzey yarımküre
pazar
ilkbahar ekinoksu
kış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/14/1102009677_0:303:1024:879_1920x0_80_0_0_a169224f2877cc27969ad2af743ad685.png
21 Aralık'ta Türkiye'de en uzun gece yaşanacak.21 Aralık neden en uzun gece?Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelmesiyle gerçekleşen kış gündönümü, astronomik olarak kış mevsiminin başlangıcı sayılıyor. Bu tarihte güneş ışınları Kuzey Yarım Küre'ye yıl içindeki en dar açıyla ulaşırken, Güney Yarım Küre'de ise yaz mevsiminin başlangıcı ve yılın en uzun gündüzü yaşanıyor.Türkiye'de en uzun gece Sinop'taTürkiye genelinde de yarın yılın en kısa gündüzü ve en uzun gecesi yaşanacak. Coğrafi konumu gereği ülkenin en kuzeyinde yer alan Sinop, yaklaşık 15 saat 6 dakika ile en uzun geceyi yaşayan il olacak. Yurdun en güneydeki Hatay ise yaklaşık 14 saatlik gece süresiyle en uzun geceyi en kısa sürede tamamlayan şehir olarak kayıtlara geçecek.Günler uzayacak21 Aralık'tan itibaren güneşin gökyüzündeki en güney noktasına ulaşmasının ardından Kuzey Yarım Küre'de günler tekrar uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak. Bu süreç, 21 Mart ilkbahar ekinoksuna kadar devam edecek. Kış gündönümüyle birlikte güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun uzaması, Kuzey Yarım Küre'de enerji kaybının artmasına ve sıcaklıkların düşüş eğilimine girmesine neden oluyor.Kış gündönümü nedir?Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne (23° 27' Güney paraleli) dik geldiği an olan kış gündönümünde, Kuzey Yarım Küre'de kış, Güney Yarım Küre'de ise yaz mevsimi başlar. Bugünden sonra Kuzey Yarım Küre'de gölge boyları en uzun seviyeye ulaşırken, güneş ışınlarının geliş açısı kademeli olarak büyümeye başlar.📆 Ekinoks ve gün dönümü tarihleri neler?🌱 21 Mart – Ekinoks ⚖️ Gece ve gündüz eşit 🌸 Kuzey yarım kürede ilkbahar, 🍂 Güney yarım kürede sonbahar başlar☀️ 21 Haziran – Yaz gün dönümü 🌞 Yılın en uzun gündüzü, en kısa gecesi 🏖️ Kuzey yarım kürede yaz, ❄️ Güney yarım kürede kış başlar🍁 23 Eylül – Ekinoks ⚖️ Gece ve gündüz yine eşit 🍂 Kuzey yarım kürede sonbahar, 🌸 Güney yarım kürede ilkbahar başlar❄️ 21 Aralık – kış gün dönümü, 🌙 yılın en uzun gecesi, en kısa gündüzü, ⛄ kuzey yarım kürede kış, ☀️ güney yarım kürede yaz başlar
aralık
kuzey yarımküre
pazar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/14/1102009677_0:207:1024:975_1920x0_80_0_0_642eba6a1a3dc0c11547df6078e40c09.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye'de en uzun gece ne zaman, 21 aralık en uzun gece, 21 aralık kış gündönümü, en uzun gece ne zaman, kış gün dönümü nedir, 21 aralık kuzey yarım küre, en uzun gece kaç saat, 21 aralık ekinoks mu, günler ne zaman uzamaya başlar, 21 aralık astronomi, en uzun gece türkiye, 21 aralık gündüz süresi, kış gündönümü 2025, 21 aralık güneş ışınları, oğlak dönencesi 21 aralık
türkiye'de en uzun gece ne zaman, 21 aralık en uzun gece, 21 aralık kış gündönümü, en uzun gece ne zaman, kış gün dönümü nedir, 21 aralık kuzey yarım küre, en uzun gece kaç saat, 21 aralık ekinoks mu, günler ne zaman uzamaya başlar, 21 aralık astronomi, en uzun gece türkiye, 21 aralık gündüz süresi, kış gündönümü 2025, 21 aralık güneş ışınları, oğlak dönencesi 21 aralık

21 Aralık en uzun gece: Bu tarihten itibaren günler uzayacak geceler kısalacak

06:00 20.12.2025 (güncellendi: 18:03 20.12.2025)
ekinoks
ekinoks - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2025
Abone ol
Kuzey Yarım Kürede yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık, kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuzey yarım kürede yaşanacak yılın en uzun gecesinin ardından günler tekrar uzamaya başlayacak.
21 Aralık'ta Türkiye'de en uzun gece yaşanacak.

21 Aralık neden en uzun gece?

Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelmesiyle gerçekleşen kış gündönümü, astronomik olarak kış mevsiminin başlangıcı sayılıyor. Bu tarihte güneş ışınları Kuzey Yarım Küre'ye yıl içindeki en dar açıyla ulaşırken, Güney Yarım Küre'de ise yaz mevsiminin başlangıcı ve yılın en uzun gündüzü yaşanıyor.

Türkiye'de en uzun gece Sinop'ta

Türkiye genelinde de yarın yılın en kısa gündüzü ve en uzun gecesi yaşanacak. Coğrafi konumu gereği ülkenin en kuzeyinde yer alan Sinop, yaklaşık 15 saat 6 dakika ile en uzun geceyi yaşayan il olacak. Yurdun en güneydeki Hatay ise yaklaşık 14 saatlik gece süresiyle en uzun geceyi en kısa sürede tamamlayan şehir olarak kayıtlara geçecek.

Günler uzayacak

21 Aralık'tan itibaren güneşin gökyüzündeki en güney noktasına ulaşmasının ardından Kuzey Yarım Küre'de günler tekrar uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak.
Bu süreç, 21 Mart ilkbahar ekinoksuna kadar devam edecek. Kış gündönümüyle birlikte güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun uzaması, Kuzey Yarım Küre'de enerji kaybının artmasına ve sıcaklıkların düşüş eğilimine girmesine neden oluyor.
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturdünya evren
dünya evren - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2025
dünya evren
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur

Kış gündönümü nedir?

Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne (23° 27' Güney paraleli) dik geldiği an olan kış gündönümünde, Kuzey Yarım Küre'de kış, Güney Yarım Küre'de ise yaz mevsimi başlar. Bugünden sonra Kuzey Yarım Küre'de gölge boyları en uzun seviyeye ulaşırken, güneş ışınlarının geliş açısı kademeli olarak büyümeye başlar.

📆 Ekinoks ve gün dönümü tarihleri neler?

🌱 21 MartEkinoks ⚖️ Gece ve gündüz eşit 🌸 Kuzey yarım kürede ilkbahar, 🍂 Güney yarım kürede sonbahar başlar
☀️ 21 Haziran – Yaz gün dönümü 🌞 Yılın en uzun gündüzü, en kısa gecesi 🏖️ Kuzey yarım kürede yaz, ❄️ Güney yarım kürede kış başlar
🍁 23 Eylül – Ekinoks ⚖️ Gece ve gündüz yine eşit 🍂 Kuzey yarım kürede sonbahar, 🌸 Güney yarım kürede ilkbahar başlar
❄️ 21 Aralık – kış gün dönümü, 🌙 yılın en uzun gecesi, en kısa gündüzü, ⛄ kuzey yarım kürede kış, ☀️ güney yarım kürede yaz başlar
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала