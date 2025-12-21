https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/hidayet-turkoglu-fiba-onur-listesine-secildi-1102028322.html
Hidayet Türkoğlu, FIBA Onur Listesi'ne seçildi
Hidayet Türkoğlu, FIBA Onur Listesi'ne seçildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, uluslararası basketbolun en prestijli listelerinden biri olan 'FIBA Onur Listesi'ne seçilen ilk Türk... 21.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-21T16:33+0300
2025-12-21T16:33+0300
2025-12-21T16:33+0300
spor
hidayet türkoğlu
türkiye
basket
türkiye a milli basketbol takımı
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
basketbol
uluslararası basketbol federasyonu (fiba)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102027920_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c90caebba0c0d5a9e8c5fe4d15a5b22b.jpg
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2025 yılı Onur Listesi'ni açıkladı.FIBA tarafından basketbolun küresel tarihini, gelişimini ve oyuna yön veren isimleri onurlandırmak amacıyla oluşturulan Onur Listesi'ne Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu seçildi.Bu yılın Onur Listesi’nde Hidayet Türkoğlu’nun yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden basketbolun efsane isimleri yer aldı. Listeye seçilen diğer isimler şöyle:Tören 2026’da Berlin’deFIBA Onur Listesi’ne dahil edilen isimler için tören, 21 Nisan 2026’da Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/hidayet-turkoglu-yeniden-turkiye-basketbol-federasyonu-baskanligina-secildi-1088967233.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102027920_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_de084df46a051812c0cb3ca2d803a094.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hidayet türkoğlu, türkiye, basket, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol, uluslararası basketbol federasyonu (fiba)
hidayet türkoğlu, türkiye, basket, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol, uluslararası basketbol federasyonu (fiba)
Hidayet Türkoğlu, FIBA Onur Listesi'ne seçildi
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, uluslararası basketbolun en prestijli listelerinden biri olan 'FIBA Onur Listesi'ne seçilen ilk Türk sporcu oldu.
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2025 yılı Onur Listesi'ni açıkladı.
FIBA tarafından basketbolun küresel tarihini, gelişimini ve oyuna yön veren isimleri onurlandırmak amacıyla oluşturulan Onur Listesi'ne Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu seçildi.
Bu yılın Onur Listesi’nde Hidayet Türkoğlu’nun yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden basketbolun efsane isimleri yer aldı. Listeye seçilen diğer isimler şöyle:
Clarisse Machanguana (Mozambik)
Ludwik Mietta-Mikolajevicz (Polonya)
FIBA Onur Listesi’ne dahil edilen isimler için tören, 21 Nisan 2026’da Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek.