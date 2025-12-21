Türkiye
Hidayet Türkoğlu, FIBA Onur Listesi'ne seçildi
Hidayet Türkoğlu, FIBA Onur Listesi'ne seçildi
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, uluslararası basketbolun en prestijli listelerinden biri olan 'FIBA Onur Listesi'ne seçilen ilk Türk sporcu oldu.
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2025 yılı Onur Listesi'ni açıkladı.FIBA tarafından basketbolun küresel tarihini, gelişimini ve oyuna yön veren isimleri onurlandırmak amacıyla oluşturulan Onur Listesi'ne Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu seçildi.Bu yılın Onur Listesi’nde Hidayet Türkoğlu’nun yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden basketbolun efsane isimleri yer aldı. Listeye seçilen diğer isimler şöyle:Tören 2026’da Berlin’deFIBA Onur Listesi’ne dahil edilen isimler için tören, 21 Nisan 2026’da Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek.
SON HABERLER
Hidayet Türkoğlu, FIBA Onur Listesi'ne seçildi

21.12.2025
Abone ol
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, uluslararası basketbolun en prestijli listelerinden biri olan 'FIBA Onur Listesi'ne seçilen ilk Türk sporcu oldu.
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2025 yılı Onur Listesi'ni açıkladı.
FIBA tarafından basketbolun küresel tarihini, gelişimini ve oyuna yön veren isimleri onurlandırmak amacıyla oluşturulan Onur Listesi'ne Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu seçildi.
Bu yılın Onur Listesi’nde Hidayet Türkoğlu’nun yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden basketbolun efsane isimleri yer aldı. Listeye seçilen diğer isimler şöyle:
Sue Bird (ABD)
Celine Dumerc (Fransa)
Clarisse Machanguana (Mozambik)
Dirk Nowitzki (Almanya)
Ismenia Pauchard (Şili)
Wang Zhizhi (Çin)
Ludwik Mietta-Mikolajevicz (Polonya)

Tören 2026’da Berlin’de

FIBA Onur Listesi’ne dahil edilen isimler için tören, 21 Nisan 2026’da Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek.
