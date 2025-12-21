https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/hidayet-turkoglu-fiba-onur-listesine-secildi-1102028322.html

Hidayet Türkoğlu, FIBA Onur Listesi'ne seçildi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, uluslararası basketbolun en prestijli listelerinden biri olan 'FIBA Onur Listesi'ne seçilen ilk Türk... 21.12.2025, Sputnik Türkiye

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2025 yılı Onur Listesi'ni açıkladı.FIBA tarafından basketbolun küresel tarihini, gelişimini ve oyuna yön veren isimleri onurlandırmak amacıyla oluşturulan Onur Listesi'ne Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu seçildi.Bu yılın Onur Listesi’nde Hidayet Türkoğlu’nun yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden basketbolun efsane isimleri yer aldı. Listeye seçilen diğer isimler şöyle:Tören 2026’da Berlin’deFIBA Onur Listesi’ne dahil edilen isimler için tören, 21 Nisan 2026’da Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek.

