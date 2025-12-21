https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/guney-afrikada-barda-silahli-saldiri-en-az-9-kisi-hayatini-kaybetti-1102019249.html
Güney Afrika'da barda silahlı saldırı: En az 9 kişi hayatını kaybetti
21.12.2025
2025-12-21T11:14+0300
2025-12-21T11:14+0300
2025-12-21T11:14+0300
Güney Afrika polisi, Johannesburg yakınlarındaki Bekkersdal kasabasında bir bara düzenlenen silahlı saldırıda en az 9 kişinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Polisten yapılan açıklamada, yerel saatle gece 1'e yakın bir sırada, 12 kadar kimliği belirsiz şüphelinin beyaz bir minibüs ve gümüş renkli bir sedanda gelerek barın müşterilerine ateş açtığı belirtildi. Polis geniş çaplı operasyon başlattıGauteng eyaletinin vekil polis komiseri Fred Kekana, çeşitli polis birimlerinden görevlilerin ve eyalet suç dedektifleri ekibinin sevk edildiğini açıkladı. Kekana, ifadelerin toplanmaya devam edildiğini ve saldırının ardındaki motivasyonun henüz netlik kazanmadığını söyledi. Yaralılar hastaneye kaldırıldıYetkililer, saldırıda yaralanan kişilerin hastaneye götürüldüğünü duyurdu. Bazı medya kuruluşları başlangıçta ölü sayısını 10 olarak vermiş, ancak daha sonra bu sayı 9 olarak düzeltilmişti. Bu olay, başkent Pretoria yakınlarındaki Saulsville kasabasında, lisanssız bir bara düzenlenen ve 3 yaşında bir çocuk da dahil bir düzine kişinin öldüğü silahlı saldırıdan haftalar sonra meydana geldi.
