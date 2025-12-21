https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/afrika-uluslar-kupasinda-yeni-donem-takvim-degisiyor-odul-parasi-artiyor-1102018485.html

Afrika Uluslar Kupası'nda yeni dönem: Takvim değişiyor, ödül parası artıyor

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Afrika Uluslar Kupası'nın takvimini değiştirdiğini açıkladı. Turnuva, 2028'den itibaren 4 yılda bir düzenlenecek ve... 21.12.2025

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), kıta futbolunun en prestijli organizasyonu olan Afrika Uluslar Kupası için köklü bir değişikliğe gidiyor. CAF Başkanı Patrice Motsepe yaptığı açıklamada, turnuvanın 2028'den itibaren 4 yılda bir düzenleneceğini duyurdu. Motsepe, öncelikle 2027 turnuvasının planlandığı gibi yapılacağını, onun yerine 2028'de ek bir turnuva düzenleneceğini ve ardından yeni takvime geçileceğini belirtti.Şampiyon takımın ödülü 10 milyon dolarAçıklanan bir diğer önemli karar ise şampiyon takımın para ödülüne yönelik oldu. CAF Başkanı Motsepe, turnuvayı kazanan takıma verilen ödülün 7 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarıldığını açıkladı. Bu artış, kupaya olan rekabeti ve prestiji daha da artırmayı hedefliyor.Her yıl yeni bir turnuva: Afrika Milletler LigiCAF Başkanı, geleceğe dönük bir başka önemli projeyi daha duyurdu. Motsepe, 2029'dan itibaren 'Afrika Milletler Ligi' adıyla her yıl düzenlenecek yeni bir turnuvanın hayata geçirileceğini kaydetti. Motsepe, "Tarihsel olarak Afrika Uluslar Kupası bizim için en önemli gelir kaynağıydı ancak bu yeni organizasyonla artık her yıl mali kaynak elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

