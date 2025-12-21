https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/afrika-uluslar-kupasinda-yeni-donem-takvim-degisiyor-odul-parasi-artiyor-1102018485.html
Afrika Uluslar Kupası'nda yeni dönem: Takvim değişiyor, ödül parası artıyor
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Afrika Uluslar Kupası'nın takvimini değiştirdiğini açıkladı. Turnuva, 2028'den itibaren 4 yılda bir düzenlenecek ve... 21.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-21T10:12+0300
2025-12-21T10:12+0300
2025-12-21T10:12+0300
spor
afrika uluslar kupası
afrika
ödül
futbol
turnuva
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), kıta futbolunun en prestijli organizasyonu olan Afrika Uluslar Kupası için köklü bir değişikliğe gidiyor. CAF Başkanı Patrice Motsepe yaptığı açıklamada, turnuvanın 2028'den itibaren 4 yılda bir düzenleneceğini duyurdu. Motsepe, öncelikle 2027 turnuvasının planlandığı gibi yapılacağını, onun yerine 2028'de ek bir turnuva düzenleneceğini ve ardından yeni takvime geçileceğini belirtti.Şampiyon takımın ödülü 10 milyon dolarAçıklanan bir diğer önemli karar ise şampiyon takımın para ödülüne yönelik oldu. CAF Başkanı Motsepe, turnuvayı kazanan takıma verilen ödülün 7 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarıldığını açıkladı. Bu artış, kupaya olan rekabeti ve prestiji daha da artırmayı hedefliyor.Her yıl yeni bir turnuva: Afrika Milletler LigiCAF Başkanı, geleceğe dönük bir başka önemli projeyi daha duyurdu. Motsepe, 2029'dan itibaren 'Afrika Milletler Ligi' adıyla her yıl düzenlenecek yeni bir turnuvanın hayata geçirileceğini kaydetti. Motsepe, "Tarihsel olarak Afrika Uluslar Kupası bizim için en önemli gelir kaynağıydı ancak bu yeni organizasyonla artık her yıl mali kaynak elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), kıta futbolunun en prestijli organizasyonu olan Afrika Uluslar Kupası için köklü bir değişikliğe gidiyor. CAF Başkanı Patrice Motsepe yaptığı açıklamada, turnuvanın 2028'den itibaren 4 yılda bir düzenleneceğini duyurdu. Motsepe, öncelikle 2027 turnuvasının planlandığı gibi yapılacağını, onun yerine 2028'de ek bir turnuva düzenleneceğini ve ardından yeni takvime geçileceğini belirtti.
Şampiyon takımın ödülü 10 milyon dolar
Açıklanan bir diğer önemli karar ise şampiyon takımın para ödülüne yönelik oldu. CAF Başkanı Motsepe, turnuvayı kazanan takıma verilen ödülün 7 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarıldığını açıkladı. Bu artış, kupaya olan rekabeti ve prestiji daha da artırmayı hedefliyor.
Her yıl yeni bir turnuva: Afrika Milletler Ligi
CAF Başkanı, geleceğe dönük bir başka önemli projeyi daha duyurdu. Motsepe, 2029'dan itibaren 'Afrika Milletler Ligi' adıyla her yıl düzenlenecek yeni bir turnuvanın hayata geçirileceğini kaydetti. Motsepe, "Tarihsel olarak Afrika Uluslar Kupası bizim için en önemli gelir kaynağıydı ancak bu yeni organizasyonla artık her yıl mali kaynak elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.