Erzurum-Artvin hattında ilginç manzara: Karayolunda gemi yüklü tır mahsur kaldı

Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/erzurum-artvin-hattinda-ilginc-manzara-karayolunda-gemi-yuklu-tir-mahsur-kaldi-1102032502.html
Erzurum-Artvin kara yolunda, Van’dan İstanbul’a 45 tonluk gemi taşıyan tır manevra sırasında yola oturdu. Motorunun ısınmasıyla bir süre çalışmayan tır... 21.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-21T21:31+0300
2025-12-21T21:31+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102032328_0:93:2730:1629_1920x0_80_0_0_9baaa85de0a006bb8fca7dc314b6bd66.jpg
Van'dan İstanbul'a 45 tonluk gemi taşıyan Serkan Şengül yönetimindeki tır Erzurum-Artvin karayolunda mahsur kaldı.İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla tırı yoldan çekerek ulaşımı yeniden açtı. Tır şoförü Şengül, güzergahtaki köprünün yükseklik nedeniyle uygun olmadığı için baypasa çıktığını ve aracın bu sırada yola oturduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/ankarada-hafta-sonu-avm-yogunlugu-yasandi-baskent-trafigi-kilitlendi-1102030143.html
21:31 21.12.2025
Van'dan İstanbul'a 45 tonluk gemi taşıyan Serkan Şengül yönetimindeki tır Erzurum-Artvin karayolunda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla tırı yoldan çekerek ulaşımı yeniden açtı.
Tır şoförü Şengül, güzergahtaki köprünün yükseklik nedeniyle uygun olmadığı için baypasa çıktığını ve aracın bu sırada yola oturduğunu söyledi.
