https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/erzurum-artvin-hattinda-ilginc-manzara-karayolunda-gemi-yuklu-tir-mahsur-kaldi-1102032502.html
Erzurum-Artvin hattında ilginç manzara: Karayolunda gemi yüklü tır mahsur kaldı
Erzurum-Artvin hattında ilginç manzara: Karayolunda gemi yüklü tır mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Erzurum-Artvin kara yolunda, Van’dan İstanbul’a 45 tonluk gemi taşıyan tır manevra sırasında yola oturdu. Motorunun ısınmasıyla bir süre çalışmayan tır... 21.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-21T21:31+0300
2025-12-21T21:31+0300
2025-12-21T21:31+0300
türki̇ye
türkiye
erzurum
artvin
artvin valiliği
gemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102032328_0:93:2730:1629_1920x0_80_0_0_9baaa85de0a006bb8fca7dc314b6bd66.jpg
Van'dan İstanbul'a 45 tonluk gemi taşıyan Serkan Şengül yönetimindeki tır Erzurum-Artvin karayolunda mahsur kaldı.İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla tırı yoldan çekerek ulaşımı yeniden açtı. Tır şoförü Şengül, güzergahtaki köprünün yükseklik nedeniyle uygun olmadığı için baypasa çıktığını ve aracın bu sırada yola oturduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/ankarada-hafta-sonu-avm-yogunlugu-yasandi-baskent-trafigi-kilitlendi-1102030143.html
türki̇ye
erzurum
artvin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102032328_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b1e4158ad611cab6d42e7db54da87d8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, erzurum, artvin, artvin valiliği, gemi
türkiye, erzurum, artvin, artvin valiliği, gemi
Erzurum-Artvin hattında ilginç manzara: Karayolunda gemi yüklü tır mahsur kaldı
Erzurum-Artvin kara yolunda, Van’dan İstanbul’a 45 tonluk gemi taşıyan tır manevra sırasında yola oturdu. Motorunun ısınmasıyla bir süre çalışmayan tır nedeniyle trafik çift yönlü aksadı.
Van'dan İstanbul'a 45 tonluk gemi taşıyan Serkan Şengül yönetimindeki tır Erzurum-Artvin karayolunda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla tırı yoldan çekerek ulaşımı yeniden açtı.
Tır şoförü Şengül, güzergahtaki köprünün yükseklik nedeniyle uygun olmadığı için baypasa çıktığını ve aracın bu sırada yola oturduğunu söyledi.