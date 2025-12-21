https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/erzurum-artvin-hattinda-ilginc-manzara-karayolunda-gemi-yuklu-tir-mahsur-kaldi-1102032502.html

Erzurum-Artvin hattında ilginç manzara: Karayolunda gemi yüklü tır mahsur kaldı

Erzurum-Artvin hattında ilginç manzara: Karayolunda gemi yüklü tır mahsur kaldı

Erzurum-Artvin kara yolunda, Van'dan İstanbul'a 45 tonluk gemi taşıyan tır manevra sırasında yola oturdu.

Van'dan İstanbul'a 45 tonluk gemi taşıyan Serkan Şengül yönetimindeki tır Erzurum-Artvin karayolunda mahsur kaldı.İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla tırı yoldan çekerek ulaşımı yeniden açtı. Tır şoförü Şengül, güzergahtaki köprünün yükseklik nedeniyle uygun olmadığı için baypasa çıktığını ve aracın bu sırada yola oturduğunu söyledi.

