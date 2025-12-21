https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/dunyanin-en-iyi-futbolculari-siralamasi-aciklandi-3-turk-futbolcu-listede-1102024565.html
'Dünyanın En İyi Futbolcuları' sıralaması açıklandı: 3 Türk futbolcu listede
'Dünyanın En İyi Futbolcuları' sıralaması açıklandı: 3 Türk futbolcu listede
21.12.2025
Avrupa basını tarafından her yıl büyük ilgiyle takip edilen “Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu” listesi açıklandı. Bu yıl listenin zirvesinde, Paris Saint-Germain forması giyen Fransız yıldız Ousmane Dembele yer aldı. Listede üç Türk futbolcunun bulunması dikkat çekerken, Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen de listede yer buldu.
Avrupa basını tarafından her yıl büyük ilgiyle takip edilen “Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu” listesi açıklandı. Bu yıl listenin zirvesinde, Paris Saint-Germain forması giyen Fransız yıldız Ousmane Dembele yer aldı.
Listede üç Türk futbolcunun bulunması dikkat çekerken, Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen de listede yer buldu.
1.Ousmane Dembele
– Paris Saint-Germain
2.Lamine Yamal
– Barcelona
3.Vitinha
– Paris Saint-Germain
4.Kylian Mbappe
– Real Madrid
5.Harry Kane
– Bayern Münih
6.Erling Haaland
– Manchester City
7.Achraf Hakimi
– Paris Saint-Germain
9.Mohamed Salah
– Liverpool
46 - VICTOR OSIMHEN - GALATASARAY
52 - HAKAN ÇALHANOĞLU - INTER
71 - ARDA GÜLER - REAL MADRID
89 - KENAN YILDIZ - JUVENTUS