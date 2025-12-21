https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/dunyanin-en-iyi-futbolculari-siralamasi-aciklandi-3-turk-futbolcu-listede-1102024565.html

'Dünyanın En İyi Futbolcuları' sıralaması açıklandı: 3 Türk futbolcu listede

Avrupa basını tarafından açıklanan “Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu” listesinde zirve Ousmane Dembélé’nin oldu. Listede üç Türk futbolcunun yer alması dikkat... 21.12.2025, Sputnik Türkiye

Avrupa basını tarafından her yıl büyük ilgiyle takip edilen “Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu” listesi açıklandı. Bu yıl listenin zirvesinde, Paris Saint-Germain forması giyen Fransız yıldız Ousmane Dembele yer aldı. Listede üç Türk futbolcunun bulunması dikkat çekerken, Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen de listede yer buldu.

