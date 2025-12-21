https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/bbp-genel-baskani-destici-calisan-her-kadinimiza-cocugunu-birakabilecegi-bir-kres-imkani-verilsin-1102030952.html
BBP Genel Başkanı Destici: Çalışan her kadınımıza çocuğunu bırakabileceği bir kreş imkanı verilsin
Sputnik Türkiye
2025-12-21T20:10+0300
2025-12-21T20:10+0300
2025-12-21T20:10+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102030769_0:661:1848:1701_1920x0_80_0_0_a591cfaf8d881d1f6f96868d66097c69.jpg
Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli İl Kongresi, Bereketler Toplantı Salonu'nda düzenlendi.Kongrede konuşan BBP lideri Mustafa Destici, tüm kurumlarda kreş zorunluluğu bulunması gerektiğini belirtti. Destici, “Bir kere çalışan her kadınımıza çocuğunu bırakabileceği bir kreş imkanı verilsin. Bütün kuruluşlarda kreş sorumluluğu olsun. Sayı bir kreşi kaldıramayacak düzeydeyse o zaman da kreş desteği versin devletimiz'' dedi.Asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Destici, “Asgari ücretin yüzde 50 artırılmasıyla 33 bin 52 lira olmasını teklif ediyoruz'' açıklamasını yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/bbp-lideri-destici-asgari-ucreti-en-az-yuzde-50-artirarak-33-bin-lira-seviyesine-getirmeliyiz-1101608799.html
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102030769_0:488:1848:1874_1920x0_80_0_0_cc94a4a5a43a565e07354af2d546d96f.jpg
Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli İl Kongresi, Bereketler Toplantı Salonu'nda düzenlendi.
Kongrede konuşan BBP lideri Mustafa Destici, tüm kurumlarda kreş zorunluluğu bulunması gerektiğini belirtti. Destici, “Bir kere çalışan her kadınımıza çocuğunu bırakabileceği bir kreş imkanı verilsin. Bütün kuruluşlarda kreş sorumluluğu olsun. Sayı bir kreşi kaldıramayacak düzeydeyse o zaman da kreş desteği versin devletimiz'' dedi.
Asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Destici, “Asgari ücretin yüzde 50 artırılmasıyla 33 bin 52 lira olmasını teklif ediyoruz'' açıklamasını yineledi.