BBP Genel Başkanı Destici: Çalışan her kadınımıza çocuğunu bırakabileceği bir kreş imkanı verilsin

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Denizli İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’de düşen doğurganlık oranına dikkat... 21.12.2025, Sputnik Türkiye

Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli İl Kongresi, Bereketler Toplantı Salonu'nda düzenlendi.Kongrede konuşan BBP lideri Mustafa Destici, tüm kurumlarda kreş zorunluluğu bulunması gerektiğini belirtti. Destici, “Bir kere çalışan her kadınımıza çocuğunu bırakabileceği bir kreş imkanı verilsin. Bütün kuruluşlarda kreş sorumluluğu olsun. Sayı bir kreşi kaldıramayacak düzeydeyse o zaman da kreş desteği versin devletimiz'' dedi.Asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Destici, “Asgari ücretin yüzde 50 artırılmasıyla 33 bin 52 lira olmasını teklif ediyoruz'' açıklamasını yineledi.

