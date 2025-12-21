Türkiye
BBP Genel Başkanı Destici: Çalışan her kadınımıza çocuğunu bırakabileceği bir kreş imkanı verilsin
BBP Genel Başkanı Destici: Çalışan her kadınımıza çocuğunu bırakabileceği bir kreş imkanı verilsin
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Denizli İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'de düşen doğurganlık oranına dikkat çekerek çalışan kadınlara kreş imkanı verilmesi gerektiğini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli İl Kongresi, Bereketler Toplantı Salonu'nda düzenlendi.Kongrede konuşan BBP lideri Mustafa Destici, tüm kurumlarda kreş zorunluluğu bulunması gerektiğini belirtti. Destici, "Bir kere çalışan her kadınımıza çocuğunu bırakabileceği bir kreş imkanı verilsin. Bütün kuruluşlarda kreş sorumluluğu olsun. Sayı bir kreşi kaldıramayacak düzeydeyse o zaman da kreş desteği versin devletimiz'' dedi.Asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Destici, "Asgari ücretin yüzde 50 artırılmasıyla 33 bin 52 lira olmasını teklif ediyoruz'' açıklamasını yineledi.
BBP Genel Başkanı Destici: Çalışan her kadınımıza çocuğunu bırakabileceği bir kreş imkanı verilsin

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Denizli İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’de düşen doğurganlık oranına dikkat çekerek çalışan kadınlara kreş imkanı verilmesi gerektiğini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli İl Kongresi, Bereketler Toplantı Salonu'nda düzenlendi.
Kongrede konuşan BBP lideri Mustafa Destici, tüm kurumlarda kreş zorunluluğu bulunması gerektiğini belirtti. Destici, “Bir kere çalışan her kadınımıza çocuğunu bırakabileceği bir kreş imkanı verilsin. Bütün kuruluşlarda kreş sorumluluğu olsun. Sayı bir kreşi kaldıramayacak düzeydeyse o zaman da kreş desteği versin devletimiz'' dedi.
Asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Destici, “Asgari ücretin yüzde 50 artırılmasıyla 33 bin 52 lira olmasını teklif ediyoruz'' açıklamasını yineledi.
BBP lideri Destici: Asgari ücreti en az yüzde 50 artırarak 33 bin lira seviyesine getirmeliyiz
7 Aralık, 20:29
