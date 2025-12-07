https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/bbp-lideri-destici-asgari-ucreti-en-az-yuzde-50-artirarak-33-bin-lira-seviyesine-getirmeliyiz-1101608799.html
BBP lideri Destici: Asgari ücreti en az yüzde 50 artırarak 33 bin lira seviyesine getirmeliyiz
BBP lideri Destici: Asgari ücreti en az yüzde 50 artırarak 33 bin lira seviyesine getirmeliyiz
Sputnik Türkiye
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rize’de düzenlenen Olağan İl Kongresi'nde partililere seslendi. Destici, asgari ücretin yüzde 50... 07.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-07T20:29+0300
2025-12-07T20:29+0300
2025-12-07T20:29+0300
poli̇ti̇ka
mustafa destici
büyük birlik partisi (bbp)
rize
rize valiliği
rize emniyet müdürlüğü
rize i̇l seçim müdürü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/07/1101608625_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_eb835e368389ef72db9cc78341988b97.jpg
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Rize’de düzenlenen Olağan İl Kongresi'ne katıldı.İsmail Kahraman Kültür Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Destici, ÇAYKUR’da çalışan mevsimlik işçilerin yıl boyunca istihdam edilmesi için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu hafta toplanacağını hatırlatan Destici, “Asgari ücret en az yüzde 50 artırarak 33 bin liraya seviyesine getirmeliyiz. Başka türlüsü asgari ücretlimizi kurtarmaz. asgari geçimini temin etmez” ifadelerini kullandı.ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın açıklamalarına da tepki gösteren BBP lideri Destici, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/mustafa-desticinin-cikisi-gundem-oldu-evlenmeyenleri-ise-almayacaksin-1101440952.html
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/07/1101608625_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb6126b2364fbd7be5e3db25fa237530.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp), rize, rize valiliği, rize emniyet müdürlüğü, rize i̇l seçim müdürü
mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp), rize, rize valiliği, rize emniyet müdürlüğü, rize i̇l seçim müdürü
BBP lideri Destici: Asgari ücreti en az yüzde 50 artırarak 33 bin lira seviyesine getirmeliyiz
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rize’de düzenlenen Olağan İl Kongresi'nde partililere seslendi. Destici, asgari ücretin yüzde 50 artırılarak 33 bin lira seviyesine yükselmesi gerektiğini açıkladı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Rize’de düzenlenen Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
İsmail Kahraman Kültür Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Destici, ÇAYKUR’da çalışan mevsimlik işçilerin yıl boyunca istihdam edilmesi için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu hafta toplanacağını hatırlatan Destici, “Asgari ücret en az yüzde 50 artırarak 33 bin liraya seviyesine getirmeliyiz. Başka türlüsü asgari ücretlimizi kurtarmaz. asgari geçimini temin etmez” ifadelerini kullandı.
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın açıklamalarına da tepki gösteren BBP lideri Destici, şu ifadeleri kullandı:
Sen kimsin ya? Senin ülkenin tarihi daha 250 yıldır. Ben 4 bin yıllık tarihe sahip büyük Türk milletiyim, Türk devletiyim. Sen kimsin bu devlete, bu millete ayar vermeye çalışıyorsun? Senin karşında ayar verebileceğin bir devlet yok, bir millet yok. Bu millet sabırlıdır ama zamanı geldiğinde herkese haddini bildirmeyi de bilir. Onun için bu Tom Barrack, haddini aşmıştır. Bu hadsize de gerekli makamlarımız haddini bildirmeli ve gerekli cevabı vermelidir.