https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/istanbuldaki-alisveris-merkezlerinde-kasim-indirimi-yogunlugu-1090983679.html
İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde kasım indirimi yoğunluğu
İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde kasım indirimi yoğunluğu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da, markaların başlattığı kasım indirimlerinden faydalanmak isteyenler, alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T16:50+0300
2024-11-29T16:50+0300
2024-11-29T16:50+0300
türkiye
efsane kasım indirimleri
alışveriş merkezi
istanbul
şişli
kuyruk
yoğunluk
esenyurt
alışveriş
indirim
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İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezlerinin önüne gelenler, mağazaların açılış saatini bekledi.Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinin önünde uzun kuyruklar oluştu.Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde de hareketlilik yaşandı. Mağazalarda kabin ve kasa önlerinde kuyruk oluştuğu görüldü.Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde de yoğunluk yaşandı.Her yıl tekrarlanan indirim kampanyasında ürün alanlar mutluluk yaşarken, bazıları da istedikleri ürünlerin tükenmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/tesk-baskani-bendevi-palandokenden-efsane-kasim-uyarisi-yuzde-80e-varan-indirimler-gercegi-1090471255.html
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efsane kasım indirimleri, alışveriş merkezi, istanbul, şişli, kuyruk, yoğunluk, esenyurt, alışveriş, indirim, mağaza
efsane kasım indirimleri, alışveriş merkezi, istanbul, şişli, kuyruk, yoğunluk, esenyurt, alışveriş, indirim, mağaza
İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde kasım indirimi yoğunluğu
İstanbul'da, markaların başlattığı kasım indirimlerinden faydalanmak isteyenler, alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.
İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezlerinin önüne gelenler, mağazaların açılış saatini bekledi.
Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinin önünde uzun kuyruklar oluştu.
Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde de hareketlilik yaşandı. Mağazalarda kabin ve kasa önlerinde kuyruk oluştuğu görüldü.
Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde de yoğunluk yaşandı.
Her yıl tekrarlanan indirim kampanyasında ürün alanlar mutluluk yaşarken, bazıları da istedikleri ürünlerin tükenmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.