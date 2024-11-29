https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/istanbuldaki-alisveris-merkezlerinde-kasim-indirimi-yogunlugu-1090983679.html

İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde kasım indirimi yoğunluğu

İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde kasım indirimi yoğunluğu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, markaların başlattığı kasım indirimlerinden faydalanmak isteyenler, alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T16:50+0300

2024-11-29T16:50+0300

2024-11-29T16:50+0300

türkiye

efsane kasım indirimleri

alışveriş merkezi

istanbul

şişli

kuyruk

yoğunluk

esenyurt

alışveriş

indirim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090983774_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_01d5e8b53f952d64496522c6c875843a.jpg

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezlerinin önüne gelenler, mağazaların açılış saatini bekledi.Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinin önünde uzun kuyruklar oluştu.Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde de hareketlilik yaşandı. Mağazalarda kabin ve kasa önlerinde kuyruk oluştuğu görüldü.Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde de yoğunluk yaşandı.Her yıl tekrarlanan indirim kampanyasında ürün alanlar mutluluk yaşarken, bazıları da istedikleri ürünlerin tükenmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/tesk-baskani-bendevi-palandokenden-efsane-kasim-uyarisi-yuzde-80e-varan-indirimler-gercegi-1090471255.html

türkiye

istanbul

şişli

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

efsane kasım indirimleri, alışveriş merkezi, istanbul, şişli, kuyruk, yoğunluk, esenyurt, alışveriş, indirim, mağaza