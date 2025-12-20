Avustralya’da Bondi saldırısının ardından 'intifada' sloganına yasak planı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/avustralyada-bondi-saldirisinin-ardindan-intifada-sloganina-yasak-plani-1102011357.html

Avustralya’da Bondi sahilinde düzenlenen silahlı saldırının ardından Yeni Güney Galler yönetimi, “globalise the intifada” (İntifadayı Küreselleştir) ifadesinin nefret söylemi kapsamına alınması için adım atmaya hazırlanıyor. Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns, saldırı sonrası aşırılıkla mücadele kapsamında daha sert önlemler alınacağını açıkladı.Minns, Bondi saldırısına ilişkin bir Kraliyet Komisyonu kurulması çağrısında da bulundu. Saldırı, Avustralya’da son 30 yılın en ölümcül silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz pazar günü iki silahlı saldırganın, “IŞİD ideolojisinden etkilendikleri” değerlendirmesiyle Bondi’de düzenlenen bir Yahudi festivaline ateş açması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.Saldırının ardından yeni önlemler alındıSaldırının ardından Avustralya’da eyalet ve federal düzeyde aşırılıkla mücadeleye yönelik yeni önlemler açıklandı. Minns, eyalet parlamentosunu önümüzdeki hafta yeniden toplantıya çağırarak nefret söylemi ve silah yasalarının sıkılaştırılmasını hedeflediklerini belirtti. Protesto yasalarının da gözden geçirilebileceğini söyleyen Minns, “sakin bir yaz” hedeflediklerini ifade etti.Minns, 'intifadayı küreselleştir' sloganının nefret söylemi olarak sınıflandırılması için yasal düzenleme yapılacağını doğruladı. “İntifada” terimi, 1987’de İsrail’in Batı Şeria ve Gazze’deki işgaline karşı başlayan Filistin ayaklanması sırasında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştı.Bu gelişmelerin yanı sıra Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yasa dışı ve yeni yasaklanan silahların toplanmasını kapsayan yeni bir silah geri alım programı duyurdu. Program kapsamında yüz binlerce silahın toplanarak imha edilmesi planlanıyor.Bondi saldırısının ardından ülke genelinde anma etkinlikleri düzenlenirken, pazar günü “karanlığa karşı ışık” temasıyla ulusal bir anma günü ilan edildi. Saat 18.47’de bir dakikalık saygı duruşu yapılacak, bayraklar yarıya indirilecek ve vatandaşlardan evlerinde mum yakmaları istendi.

