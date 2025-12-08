https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/istanbul-2025te-de-dunyanin-en-kotu-trafigine-sahip-sehri-secildi-1101631431.html
İstanbul 2025'te de dünyanın en kötü trafiğine sahip şehri seçildi
İstanbul 2025'te de dünyanın en kötü trafiğine sahip şehri seçildi
Küresel ulaşım verileri uzmanı Inrix, yıllık raporunu yayınlayarak 2025'in trafik açısından en zorlu kentlerini sıraladı. İstanbul, ortalama yıllık 118 saatlik trafik kaybıyla listenin zirvesinde yer alarak, bu alandaki liderliğini sürdürdü.Listede başka hangi şehirler var?İstanbul'un ardından, 112 saat ile Chicago ikinci, 108 saat ile Mexico City üçüncü sırada yer aldı.
Listede başka hangi şehirler var?
İstanbul'un ardından, 112 saat ile Chicago ikinci, 108 saat ile Mexico City üçüncü sırada yer aldı.