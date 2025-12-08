Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/istanbul-2025te-de-dunyanin-en-kotu-trafigine-sahip-sehri-secildi-1101631431.html
İstanbul 2025'te de dünyanın en kötü trafiğine sahip şehri seçildi
İstanbul 2025'te de dünyanın en kötü trafiğine sahip şehri seçildi
Ulaşım analiz şirketi Inrix'in '2025 Küresel Trafik Puan Tablosu'na göre, İstanbul sürücülerinin yılda ortalama 118 saatini trafikte kaybetmesiyle, dünyanın en kötü trafiğine sahip şehir seçildi.
2025-12-08T17:59+0300
2025-12-08T17:59+0300
Küresel ulaşım verileri uzmanı Inrix, yıllık raporunu yayınlayarak 2025'in trafik açısından en zorlu kentlerini sıraladı. İstanbul, ortalama yıllık 118 saatlik trafik kaybıyla listenin zirvesinde yer alarak, bu alandaki liderliğini sürdürdü.Listede başka hangi şehirler var?İstanbul'un ardından, 112 saat ile Chicago ikinci, 108 saat ile Mexico City üçüncü sırada yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/yollarda-yeni-donem-basliyor-baklava-dilimli-trafik-tabelasi-tanitildi-1101622014.html
İstanbul 2025'te de dünyanın en kötü trafiğine sahip şehri seçildi

08.12.2025
Ulaşım analiz şirketi Inrix'in '2025 Küresel Trafik Puan Tablosu'na göre, İstanbul sürücülerinin yılda ortalama 118 saatini trafikte kaybetmesiyle, dünyanın en kötü trafiğine sahip şehir seçildi. Bu, İstanbul'un bu unvanı üst üste ikinci kez kazanması anlamına geliyor.
Küresel ulaşım verileri uzmanı Inrix, yıllık raporunu yayınlayarak 2025'in trafik açısından en zorlu kentlerini sıraladı. İstanbul, ortalama yıllık 118 saatlik trafik kaybıyla listenin zirvesinde yer alarak, bu alandaki liderliğini sürdürdü.

Listede başka hangi şehirler var?

İstanbul'un ardından, 112 saat ile Chicago ikinci, 108 saat ile Mexico City üçüncü sırada yer aldı.
İstanbul 118 saat
Chicago 112 saat
Mexico City 108 saat
New York City 102 saat
Philadelphia 101 saat
Yollarda yeni dönem başlıyor: 'Baklava dilimli' trafik tabelası tanıtıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2025
Yollarda yeni dönem başlıyor: 'Baklava dilimli' trafik tabelası tanıtıldı
13:34
