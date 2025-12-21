https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/aeb-ile-endonezya-arasinda-serbest-ticaret-anlasmasi-imzalandi-1102031623.html
AEB ile Endonezya arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı
AEB ile Endonezya arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı
21.12.2025
2025-12-21T21:00+0300
2025-12-21T21:00+0300
2025-12-21T21:00+0300
Rus medyasının bildirdiği üzere, St.Petersburg'da düzenlenen Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Toplantısı’nda Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile Endonezya temsilcileri, Serbest Ticaret Anlaşmasını imzaladı.Anlaşmanın imzalanması sırasında Rusya'yı Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Endonezya'yı ise Ticaret Bakanı Budi Santoso temsil etti.Serbest Ticaret Anlaşması, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun bu yakınlarda gerçekleştirdiği Rusya ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede ele alınmıştı.AEB'nin tahminlerine göre söz konusu anlaşma sayesinde, imzalayan ülkeler arasındaki ticaret hacmi 3 ila 5 yıl içinde ikiye katlanacak. AEB ülkelerinden gübre, enerji ürünleri ve mekanik ekipmanlar Endonezya pazarına tercihli erişim hakkı kazanacak. Endonezya ise palm yağı ve kahve ihracatını genişletecek.
