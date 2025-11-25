https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/teksasta-hortum-felaketi-100den-fazla-ev-agir-hasar-gordu-1101279567.html
Teksas'ta hortum felaketi: 100'den fazla ev ağır hasar gördü
25.11.2025
ABD'nin Teksas eyaletinin Harris County bölgesini pazartesi öğleden sonra vuran tornado, geniş çaplı hasara yol açtı. Yetkili Mark Herman, 100'den fazla konutun ağır hasar gördüğünü duyurdu.Harris County Acil Durum Yönetimi Ofisi sözcüsü Brian Murray, fırtınanın ardından ciddi yaralanma veya ölüm olmadığını bildirdi. Yetkililer, fırtınanın ardından enkaz altında kalmış veya yaralanmış olabilecek kişiler için arama çalışmaları yürütüldüğünü bildirdi.Vatandaşlara seyahat uyarısıİtfaiye ekiplerinin paylaştığı fotoğraflarda, kırılan pencereler, yıkılan çitler, hasarlı çatılar ve etrafa saçılan enkaz görüldü. Yetkililer, etkilenen mahallelerde yaygın enkaz ve devrilmiş elektrik hatları nedeniyle vatandaşlardan mümkünse seyahat etmemelerini istedi.Mark Herman, "Önceliğimiz sakinlerimizin güvenliği" açıklamasını yaparak, yaralıları bulmak, bölgeyi güvence altına almak ve toplumu desteklemek için tüm kaynakları kullandıklarını belirtti.
