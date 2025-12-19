https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/abd-adalet-bakanligi-maduronun-akrabalarina-yaptirim-uyguladi-1102001338.html

ABD Adalet Bakanlığı, Maduro'nun akrabalarına yaptırım uyguladı

ABD Adalet Bakanlığı, Maduro'nun akrabalarına yaptırım uyguladı

Trump yönetimi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geniş aile üyelerini hedef alan yeni bir yaptırım paketi açıkladı. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanlığı, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeğeni Carlos Erik Malpica Flores'in bazı akrabalarına ve Panamalı iş adamı Ramon Carretero'nun aile üyelerine yaptırım uygulayacağını açıkladı.Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, “Bugün Hazine, Nicolas Maduro'nun yasadışı uyuşturucu devletini destekleyen kişilere yaptırım uyguladı. Venezüella'nın ülkemizi ölümcül uyuşturucularla doldurmaya devam etmesine izin vermeyeceğiz. Maduro ve suç ortakları, yarımküremizin barış ve istikrarını tehdit ediyor. Trump Yönetimi, onun gayrimeşru diktatörlüğünü destekleyen ağları hedef almaya devam edecektir. Ailesinin birkaç üyesine yaptırım uyguladık” dedi.ABD Hazine Bakanlığı, Malpica Flores'in annesi, babası, kız kardeşi, eşi ve yetişkin kızı da dahil olmak üzere beş aile üyesine yaptırım uygulayacağını açıkladı. Bakanlık, Malpica Flores'e yaptırım uygulanacağını geçen hafta duyurmuştu.Ayrıca yönetim, Ramon Carretero ile bağlantılı olan Roberto Carretero Napolitano ve Vicente Luis Carretero Napolitano'ya da yaptırım uyguladığını açıkladı. Trump yönetimi, Panamalı iş adamının Maduro rejimiyle "kapsamlı" işlemler gerçekleştirdiğini belirtti.

