Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna’yı anlaşmaya zorlayamıyor
Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna’yı anlaşmaya zorlayamıyor
19.12.2025
Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna’yı anlaşmaya zorlayamıyor

22:10 19.12.2025
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın taraflarını anlaşmaya zorlayamadığını ancak barış görüşmelerinde ABD’nin varlığının belirleyici olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington’un Ukrayna’daki çatışmanın taraflarını bir anlaşmaya zorlayamayacağını belirterek, “Ukrayna’yı anlaşmaya zorlayamayız. Rusya’yı da anlaşmaya zorlayamayız. Anlaşma yapmak istemeleri gerekiyor” dedi.
Rubio, ABD’nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerde yer almaya devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararın Başkan Trump’a ait olduğunu vurguladı:
Buna karar verecek olan ben değilim. Sonuçta, ABD’nin daha fazla katılımının artık verimli olmadığını ya da ulusal çıkarlara hizmet etmediğini düşündüğü anda, bu konuda kararı başkan verecek.
Rubio, ABD’nin çekilmesi durumunda kimsenin hem Rusya hem de Ukrayna ile etkili müzakereler yürütemeyeceğini belirterek, şunları ifade etti:
Bunu yalnızca biz yapabiliriz. Biz sürece dahil olmasak, kimse her iki tarafla da görüşme yürütemez. BM bunu yapamaz, başka kim yapabilir? Avrupa’da bunu başarabilecek kimse yok. Bu çatışmanın uzun vadeli sonuçları hem Ukrayna hem de Rusya için dramatik olacak. Tam da bu nedenle Başkan Donald Trump çatışmaya son vermeye çalışıyor.
Ukrayna’daki çatışmanın çözümünün, Washington açısından beklenenden çok daha zor olduğunu dile getiren Rubio, “Bunun en kolay dosya olacağını düşünmüştüm, ama en zor olanı çıktı” ifadesini kullandı.
Rubio, Ukrayna’daki çözüm arayışının, ABD yönetimindeki pek çok kurumu aynı anda devreye soktuğunu da vurguladı:
Ukrayna söz konusu olduğunda, maden çıkarma anlaşması nedeniyle Hazine Bakanlığı devreye girdi. Kısmen Ticaret Bakanlığı’nı ilgilendiriyor. Elbette Savaş Bakanlığını (Pentagon) da ilgilendiriyor; sadece sahadaki çatışmaların değerlendirilmesi bakımından değil, silah satışları açısından da. Dışişleri Bakanlığı da, tercümanlardan tutun da, üzerinde uzlaşmaya varılmış ifadeleri anlamlı bir metne dökecek teknik çalışmalara kadar her aşamada bu sürecin içinde.
ABD’nin, görüşmelerde ilerleme sağlanması için gerektiği sürece çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Rubio, “Eğer bu gerekli ve verimliyse, ne kadar gerekiyorsa o kadar çalışacağız” ifadesini kullandı.
Rubio, ayrıca, ABD’nin Rusya ve Ukrayna’yı çözüm konusunda bazı uzlaşı noktalarına bu hafta bile yaklaştırmasının mümkün olabileceğini dışlamadığını da sözlerine ekledi.
DÜNYA
Trump'tan Ukrayna'ya eleştiri: Barış görüşmelerinde çok yavaş hareket ediyorlar
DÜNYA
Trump’tan Ukrayna’ya eleştiri: Barış görüşmelerinde çok yavaş hareket ediyorlar
00:02
