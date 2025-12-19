https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/rubio-abd-rusya-ve-ukraynayi-anlasmaya-zorlayamiyor-1102000177.html

Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna’yı anlaşmaya zorlayamıyor

Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna’yı anlaşmaya zorlayamıyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın taraflarını anlaşmaya zorlayamadığını ancak barış görüşmelerinde ABD’nin varlığının... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T22:10+0300

2025-12-19T22:10+0300

2025-12-19T22:10+0300

dünya

marco rubio

abd

donald trump

ukrayna

rusya

pentagon

ukrayna krizi

müzakere

barış süreci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101225083_0:0:744:420_1920x0_80_0_0_e719e62a3fcbbaa95f780963f338aaf6.png

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington’un Ukrayna’daki çatışmanın taraflarını bir anlaşmaya zorlayamayacağını belirterek, “Ukrayna’yı anlaşmaya zorlayamayız. Rusya’yı da anlaşmaya zorlayamayız. Anlaşma yapmak istemeleri gerekiyor” dedi.Rubio, ABD’nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerde yer almaya devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararın Başkan Trump’a ait olduğunu vurguladı:Rubio, ABD’nin çekilmesi durumunda kimsenin hem Rusya hem de Ukrayna ile etkili müzakereler yürütemeyeceğini belirterek, şunları ifade etti:Ukrayna’daki çatışmanın çözümünün, Washington açısından beklenenden çok daha zor olduğunu dile getiren Rubio, “Bunun en kolay dosya olacağını düşünmüştüm, ama en zor olanı çıktı” ifadesini kullandı.Rubio, Ukrayna’daki çözüm arayışının, ABD yönetimindeki pek çok kurumu aynı anda devreye soktuğunu da vurguladı:ABD’nin, görüşmelerde ilerleme sağlanması için gerektiği sürece çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Rubio, “Eğer bu gerekli ve verimliyse, ne kadar gerekiyorsa o kadar çalışacağız” ifadesini kullandı.Rubio, ayrıca, ABD’nin Rusya ve Ukrayna’yı çözüm konusunda bazı uzlaşı noktalarına bu hafta bile yaklaştırmasının mümkün olabileceğini dışlamadığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/trumptan-ukraynaya-elestiri-baris-gorusmelerinde-cok-yavas-hareket-ediyorlar-1101943039.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marco rubio, abd, donald trump, ukrayna, rusya, pentagon, ukrayna krizi, müzakere, barış süreci