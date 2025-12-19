https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/rubio-abd-rusya-ve-ukraynayi-anlasmaya-zorlayamiyor-1102000177.html
Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna'yı anlaşmaya zorlayamıyor
Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna’yı anlaşmaya zorlayamıyor
19.12.2025
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington’un Ukrayna’daki çatışmanın taraflarını bir anlaşmaya zorlayamayacağını belirterek, “Ukrayna’yı anlaşmaya zorlayamayız. Rusya’yı da anlaşmaya zorlayamayız. Anlaşma yapmak istemeleri gerekiyor” dedi.Rubio, ABD’nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerde yer almaya devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararın Başkan Trump’a ait olduğunu vurguladı:Rubio, ABD’nin çekilmesi durumunda kimsenin hem Rusya hem de Ukrayna ile etkili müzakereler yürütemeyeceğini belirterek, şunları ifade etti:Ukrayna’daki çatışmanın çözümünün, Washington açısından beklenenden çok daha zor olduğunu dile getiren Rubio, “Bunun en kolay dosya olacağını düşünmüştüm, ama en zor olanı çıktı” ifadesini kullandı.Rubio, Ukrayna’daki çözüm arayışının, ABD yönetimindeki pek çok kurumu aynı anda devreye soktuğunu da vurguladı:ABD’nin, görüşmelerde ilerleme sağlanması için gerektiği sürece çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Rubio, “Eğer bu gerekli ve verimliyse, ne kadar gerekiyorsa o kadar çalışacağız” ifadesini kullandı.Rubio, ayrıca, ABD’nin Rusya ve Ukrayna’yı çözüm konusunda bazı uzlaşı noktalarına bu hafta bile yaklaştırmasının mümkün olabileceğini dışlamadığını da sözlerine ekledi.
