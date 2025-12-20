Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/rfid-baskani-dmitriyev-ukrayna-muzakereleri-icin-miami-yolunda-1102004620.html
RFID Başkanı Dmitriyev, Ukrayna müzakereleri için Miami yolunda
RFID Başkanı Dmitriyev, Ukrayna müzakereleri için Miami yolunda
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Ukrayna çatışmasına barışçıl çözüm bulma süreci kapsamındaki müzakereler için ABD’nin Miami kentine... 20.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-20T10:25+0300
2025-12-20T10:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
kirill dmitriyev
abd
miami
steve witkoff
jared kushner
donald trump
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101793145_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2cdba8b836e2881535f5553c723edae5.jpg
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X hesabından, ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.Dmitriyev, bir video paylaşarak şunu yazdı:Daha önce ABD medyası, Dmitriyev’in Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile görüşeceğini bildirmişti.ABD Başkanı Donald Trump, beklenen görüşmeler bağlamında, Florida’ya gitmeyi planladığını açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yeni bir müzakere turu düzenlemeden önce ABD, Ukrayna ve Avrupa temsilcileri arasındaki görüşmelerin sonuçlarının gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirmişti. Peskov, Avrupalıların katılımıyla varılan anlaşmaların Rusya için iyi hiçbir şey vaat etmediğini savunmuştu.ABD’nin barış planıKasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için bir barış girişimi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Bu plan çerçevesinde ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner 2 Aralık’ta Moskova’yı ziyaret ederek Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.Geçen hafta sonu Witkoff ve Kushner ABD planını, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle görüşmüştü. Görüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği, buna karşılık ABD temsilcilerinin Ukrayna’dan toprak tavizleri talep ettiği öne sürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/londra-dondurulmus-rus-varliklarini-kieve-yardim-icin-kullanmayacak-1102001212.html
rusya
abd
miami
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101793145_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f0176793a2e218135c5ac36b2eb40563.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, abd, miami, steve witkoff, jared kushner, donald trump, ukrayna
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, abd, miami, steve witkoff, jared kushner, donald trump, ukrayna

RFID Başkanı Dmitriyev, Ukrayna müzakereleri için Miami yolunda

10:25 20.12.2025 (güncellendi: 10:47 20.12.2025)
© Sputnik / Aleksandr GalperinRusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2025
© Sputnik / Aleksandr Galperin
Abone ol
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Ukrayna çatışmasına barışçıl çözüm bulma süreci kapsamındaki müzakereler için ABD’nin Miami kentine gitti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X hesabından, ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Dmitriyev, bir video paylaşarak şunu yazdı:
Miami yolunda. Savaş kışkırtıcıları ABD'nin Ukrayna barış planını baltalamak için çabalarken, önceki seyahatimden bu video aklıma geldi. Fırtına bulutlarının arasından parlayan bir ışık.
© Fotoğraf : Kirill DmitriyevRDIF Başkanı Kirill Dmitriyev'in Miami paylaşımı
RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev'in Miami paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2025
RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev'in Miami paylaşımı
© Fotoğraf : Kirill Dmitriyev
Daha önce ABD medyası, Dmitriyev’in Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile görüşeceğini bildirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, beklenen görüşmeler bağlamında, Florida’ya gitmeyi planladığını açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yeni bir müzakere turu düzenlemeden önce ABD, Ukrayna ve Avrupa temsilcileri arasındaki görüşmelerin sonuçlarının gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirmişti. Peskov, Avrupalıların katılımıyla varılan anlaşmaların Rusya için iyi hiçbir şey vaat etmediğini savunmuştu.

ABD’nin barış planı

Kasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için bir barış girişimi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Bu plan çerçevesinde ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner 2 Aralık’ta Moskova’yı ziyaret ederek Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.
Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.
Geçen hafta sonu Witkoff ve Kushner ABD planını, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle görüşmüştü. Görüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği, buna karşılık ABD temsilcilerinin Ukrayna’dan toprak tavizleri talep ettiği öne sürülmüştü.
Londra+bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
DÜNYA
‘Londra, dondurulmuş Rus varlıklarını Kiev’e yardım için kullanmayacak’
Dün, 23:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала