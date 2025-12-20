RFID Başkanı Dmitriyev, Ukrayna müzakereleri için Miami yolunda

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/rfid-baskani-dmitriyev-ukrayna-muzakereleri-icin-miami-yolunda-1102004620.html
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Ukrayna çatışmasına barışçıl çözüm bulma süreci kapsamındaki müzakereler için ABD'nin Miami kentine...
2025-12-20T10:25+0300
2025-12-20T10:25+0300
2025-12-20T10:47+0300
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X hesabından, ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.Dmitriyev, bir video paylaşarak şunu yazdı:Daha önce ABD medyası, Dmitriyev’in Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile görüşeceğini bildirmişti.ABD Başkanı Donald Trump, beklenen görüşmeler bağlamında, Florida’ya gitmeyi planladığını açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yeni bir müzakere turu düzenlemeden önce ABD, Ukrayna ve Avrupa temsilcileri arasındaki görüşmelerin sonuçlarının gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirmişti. Peskov, Avrupalıların katılımıyla varılan anlaşmaların Rusya için iyi hiçbir şey vaat etmediğini savunmuştu.ABD’nin barış planıKasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için bir barış girişimi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Bu plan çerçevesinde ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner 2 Aralık’ta Moskova’yı ziyaret ederek Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.Geçen hafta sonu Witkoff ve Kushner ABD planını, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle görüşmüştü. Görüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği, buna karşılık ABD temsilcilerinin Ukrayna’dan toprak tavizleri talep ettiği öne sürülmüştü.
2025
10:25 20.12.2025 (güncellendi: 10:47 20.12.2025)
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Ukrayna çatışmasına barışçıl çözüm bulma süreci kapsamındaki müzakereler için ABD’nin Miami kentine gitti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X hesabından, ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Dmitriyev, bir video paylaşarak şunu yazdı:
Miami yolunda. Savaş kışkırtıcıları ABD'nin Ukrayna barış planını baltalamak için çabalarken, önceki seyahatimden bu video aklıma geldi. Fırtına bulutlarının arasından parlayan bir ışık.
Daha önce ABD medyası, Dmitriyev’in Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile görüşeceğini bildirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, beklenen görüşmeler bağlamında, Florida’ya gitmeyi planladığını açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yeni bir müzakere turu düzenlemeden önce ABD, Ukrayna ve Avrupa temsilcileri arasındaki görüşmelerin sonuçlarının gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirmişti. Peskov, Avrupalıların katılımıyla varılan anlaşmaların Rusya için iyi hiçbir şey vaat etmediğini savunmuştu.
Kasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için bir barış girişimi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Bu plan çerçevesinde ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner 2 Aralık’ta Moskova’yı ziyaret ederek Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.
Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.
Geçen hafta sonu Witkoff ve Kushner ABD planını, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle görüşmüştü. Görüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği, buna karşılık ABD temsilcilerinin Ukrayna’dan toprak tavizleri talep ettiği öne sürülmüştü.