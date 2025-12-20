Yapılan araştırma küfür etmenin faydasını ortaya koydu: 'Kişinin kendini daha fazla zorlamasına imkan tanıyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/yapilan-arastirma-kufur-etmenin-faydasini-ortaya-koydu-kisinin-kendini-daha-fazla-zorlamasina-imkan-1102010584.html

İngiltere’de Keele Üniversitesi’nde görev yapan psikoloji araştırmacısı Dr. Richard Stephens, küfür etmenin insan performansı üzerindeki etkilerini ortaya koyan çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Stephens’in çalışması, küfür etmenin yalnızca duygusal bir rahatlama sağlamadığını, aynı zamanda acı toleransını ve fiziksel dayanıklılığı artırabildiğini gösterdi.Araştırmaya ilişkin açıklama yapan Stephens şu cümleleri kaydetti:Önceki çalışmalar, katılımcıların kendilerini sınırlarına kadar zorladıkları deneylerde maksimum eforla bisiklet sürerken ya da ellerini buzlu suda tutarken küfürlü kelimeleri tekrar etmeleri istenmiş ve küfür etmenin fiziksel gücü ve ağrıya dayanıklılığı artırabildiğini göstermişti. Araştırmacılar başlangıçta bu etkinin küfür etmenin 'savaş ya da kaç' tepkisini tetiklemesinden kaynaklandığını öne sürmüş ancak artan kalp atış hızı gibi bu varsayımı destekleyen somut bulgulara ulaşılamamıştı.Bunun yerine, son araştırma küfür etmenin bir 'disinhibisyon' durumu yarattığını öne sürdü. Dr. Stephens açıklamasında, “Küfür ederek sosyal kısıtlamaları üzerimizden atıyor ve kendimizi daha çok zorlamamıza izin veriyoruz” dedi.'Küfür etmek kişinin kendini daha fazla zorlamasına imkan tanıyor'Buna karşılık, son araştırma yine küfür etmenin disinhibisyon'u azaltıcı bir etki yarattığını ortaya koydu. Dr. Stephens göre küfür etmenin, bireyin üzerindeki sosyal kısıtlamaları gevşeterek kişinin kendini daha fazla zorlamasına imkan tanıdığını vurguadı.Bulguları test etmek amacıyla araştırmacılar, toplam 192 kişinin katıldığı iki ayrı deney gerçekleştirdi. Deneylerde katılımcılardan, sandalye şınavı çekerken her iki saniyede bir ya kendi seçtikleri bir küfürlü sözcüğü ya da nötr bir kelimeyi tekrarlamaları istendi. Egzersizin ardından katılımcılar, görev sırasında yaşadıkları zihinsel durumlara ilişkin soruları yanıtladı.Her iki deney de küfür etmenin fiziksel performansa avantaj sağladığını gösterirken katılımcılar, küfür ettiklerinde sandalye şınavını daha uzun süre yapabildiler. Araştırma ekibi söz konusu bulgular ile küfür etmenin çabayı maksimize etmeye ve içsel kısıtlamaları aşmaya uygun psikolojik durumları teşvik ettiğini gösterdiğini aktadı.Araştırmacılara göre bu etkiler, ketlenmenin azalmasının önemli göstergeleri arasında yer alıyor. Önceki çalışmaları da doğrulayan sonuçlara göre, küfür eden katılımcıların sandalye şınavını sürdürebildikleri sürenin ortalama yüzde 11 arttığı belirlendi.Sonuçlara ilişkin değerlendirme yapan Stephens, şu cümleleri kaydetti:'Sessiz bir odaya girip bir dakika boyunca küfredip sonra çıkıp konuşmanızı yapabilirsiniz'Stephens, küfürlerin gücünün büyük olasılıkla toplum tarafından tabu olarak görülmelerinden kaynaklandığını belirtti. Araştırmacı ekibi ayrıca daha ağır küfürlerin fiziksel performansı artırıp artırmadığını test etmek için bir 'doz-tepki' deneyi yürütüyor. Bu çalışmada ise katılımcılar, hafif ve ağır küfürleri tekrarlarken ellerini buzlu suda ne kadar süre tutabildiklerini ölçüyor.Araştırma ekibi ayrıca, küfürle ilişkili özgüven artışının topluluk önünde konuşma ya da romantik bir yaklaşımda bulunma gibi başka bağlamlarda da yardımcı olup olamayacağını inceliyor.Stephens, “Tereddüdün bize zarar verebileceği pek çok durum var. Sessiz bir odaya girip bir dakika boyunca küfredip sonra çıkıp konuşmanızı yapabilirsiniz. Bahse girerim insanlar bunu zaten yapıyordur" Ancak küfür etmenin tamamen risksiz bir strateji olmadığını da vurguladı.Stephens açıklamasını, "Bir küfür kullandığınızda bunun nasıl karşılanacağından asla tam emin olamazsınız. Kitlenizi ve etrafınızda kimlerin olduğunu bilmeniz gerekir. Uygunsuz bir yerde küfür ederseniz başınızı derde sokabilirsiniz" cümleleriyle sonlandırdı.Söz konusu araştırmaya ilişkin bulgular American Psychologist dergisinde yayımlandı.

