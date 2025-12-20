https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-1102008641.html

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ve Antalya’da kuvvetli yağış, Batı ve Doğu Akdeniz’de ise 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurarak sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Muğla’nın doğusunda, pazar günü sabah saatlerinden itibaren ise Antalya’da kuvvetli yağış bekleniyor.Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.Akdeniz için fırtına uyarısıÖte yandan Batı Akdeniz’in doğusunda rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Doğu Akdeniz’in doğusunun güneyinde ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Bu bölgede de fırtınanın pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini yitireceği bildirildi.

