TCMB, kısa vadeli faiz oranlarını düşürdü

TCMB, kısa vadeli faiz oranlarını düşürdü

20.12.2025

2025-12-20T03:43+0300

2025-12-20T03:43+0300

2025-12-20T03:44+0300

türki̇ye

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kısa vadeli senetler için uygulanan faiz oranlarını düşürdü. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, vadesi en fazla 3 ay kalan senetler için yapılan reeskont işlemlerinde yıllık iskonto faizi yüzde 38.75, avans işlemlerinde ise yıllık faiz oranı yüzde 39.75 oldu.Daha önce ise reeskont işlemlerinde faiz yüzde 41.25, avans işlemlerinde faiz ise yüzde 42.25 seviyesindeydi.

türki̇ye

2025

