TCMB, kısa vadeli faiz oranlarını düşürdü
TCMB, kısa vadeli faiz oranlarını düşürdü
Merkez Bankası, vadesi 3 aya kadar olan senetler için reeskont faizini yüzde 38.75, avans faizini ise yüzde 39.75 olarak belirledi. Önceki oranlar sırasıyla yüzde 41.25 ve 42.25 seviyesindeydi.
2025-12-20T03:43+0300
2025-12-20T03:44+0300
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kısa vadeli senetler için uygulanan faiz oranlarını düşürdü. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, vadesi en fazla 3 ay kalan senetler için yapılan reeskont işlemlerinde yıllık iskonto faizi yüzde 38.75, avans işlemlerinde ise yıllık faiz oranı yüzde 39.75 oldu.Daha önce ise reeskont işlemlerinde faiz yüzde 41.25, avans işlemlerinde faiz ise yüzde 42.25 seviyesindeydi.
TCMB, kısa vadeli faiz oranlarını düşürdü

03:43 20.12.2025
Merkez Bankası, vadesi 3 aya kadar olan senetler için reeskont faizini yüzde 38.75, avans faizini ise yüzde 39.75 olarak belirledi. Önceki oranlar sırasıyla yüzde 41.25 ve 42.25 seviyesindeydi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kısa vadeli senetler için uygulanan faiz oranlarını düşürdü. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, vadesi en fazla 3 ay kalan senetler için yapılan reeskont işlemlerinde yıllık iskonto faizi yüzde 38.75, avans işlemlerinde ise yıllık faiz oranı yüzde 39.75 oldu.
Daha önce ise reeskont işlemlerinde faiz yüzde 41.25, avans işlemlerinde faiz ise yüzde 42.25 seviyesindeydi.
