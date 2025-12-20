https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/rusya-odeyecek-plani-coktu-abnin-ukrayna-stratejisi-batida-tartisma-yaratti-1102008410.html

‘Rusya ödeyecek’ planı çöktü: AB’nin Ukrayna stratejisi Batı’da tartışma yarattı’

‘Rusya ödeyecek’ planı çöktü: AB’nin Ukrayna stratejisi Batı’da tartışma yarattı’

Sputnik Türkiye

Il Fatto Quotidiano, AB’nin Rus varlıklarına el koyarak Ukrayna’ya kaynak olarak aktarma planının başarısız olmasının ardından Kiev’e bütçe garantili 90 milyar... 20.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-20T17:00+0300

2025-12-20T17:00+0300

2025-12-20T17:00+0300

dünya

avrupa birliği

ab

dondurulmuş rus varlıkları

ukrayna

rusya

kiev

avrupa

rusya merkez bankası

titanic

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101828276_0:26:746:446_1920x0_80_0_0_1c9a90c267aece79d09a221b009cfbee.png

Il Fatto Quotidiano gazetesinde yer alan makalede, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna’yı finanse etmek amacıyla dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma planının başarısız olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi.Daha önce Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB ülkelerinin Ukrayna'ya 2026-2027 yılları için 90 milyar euro kredi sağlama konusunda anlaştığını duyurmuştu.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya ‘tazminat’ ödeyene kadar Avrupa'daki Rus varlıkların dondurulmuş halde kalacağını açıklarken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarını Kiev'e kredi sağlamak için kullanma hakkını saklı tuttuğunu belirtmişti.Dondurulmuş Rus varlıklarıUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Kiev'i gerektiği sürece destekleme sözü veren AB, mevcut tüm kaynaklarını tüketmiş durumda ve AB üye ülkeleri kendi bütçelerinden fon ayırmaya yanaşmıyor. Avrupa Komisyonu şu anda Rus varlıklarının kullanımı için Belçika'dan onay talep ediyor, ancak Krallık yetkilileri bu adımı atmayı reddediyor.Daha önce Kremlin, Rus varlıklarına el konulması durumunda, çok ciddi sonuçlar doğuracağı ve bu tür adımların cevapsız kalmayacağı uyarısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'ya tazminat ödeme fikrinin gerçekçi olmadığını dile getirmişti.Rusya Merkez Bankası, geçen hafta, Euroclear'a karşı 8 trilyon rubleden (228 milyar dolar) fazla tazminat davası açmıştı. Dava dosyasında, Euroclear'ın Rus fonlarını ve menkul kıymetlerini yönetme yeteneğini kısıtlayarak Rusya Merkez Bankası'na zarar verdiği iddia edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/macaristan-basbakani-orbandan-rus-varliklarina-iliskin-aciklama-dun-dogrudan-bir-savas-tehdidi-1101987213.html

ukrayna

rusya

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, ab, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna, rusya, kiev, avrupa, rusya merkez bankası, titanic, antonio costa, friedrich merz, euroclear bank