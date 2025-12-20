Türkiye
‘Rusya ödeyecek’ planı çöktü: AB’nin Ukrayna stratejisi Batı’da tartışma yarattı’
‘Rusya ödeyecek’ planı çöktü: AB’nin Ukrayna stratejisi Batı’da tartışma yarattı’
Il Fatto Quotidiano, AB’nin Rus varlıklarına el koyarak Ukrayna’ya kaynak olarak aktarma planının başarısız olmasının ardından Kiev’e bütçe garantili 90 milyar... 20.12.2025, Sputnik Türkiye
Il Fatto Quotidiano gazetesinde yer alan makalede, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna’yı finanse etmek amacıyla dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma planının başarısız olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi.Daha önce Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB ülkelerinin Ukrayna'ya 2026-2027 yılları için 90 milyar euro kredi sağlama konusunda anlaştığını duyurmuştu.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya ‘tazminat’ ödeyene kadar Avrupa'daki Rus varlıkların dondurulmuş halde kalacağını açıklarken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarını Kiev'e kredi sağlamak için kullanma hakkını saklı tuttuğunu belirtmişti.Dondurulmuş Rus varlıklarıUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Kiev'i gerektiği sürece destekleme sözü veren AB, mevcut tüm kaynaklarını tüketmiş durumda ve AB üye ülkeleri kendi bütçelerinden fon ayırmaya yanaşmıyor. Avrupa Komisyonu şu anda Rus varlıklarının kullanımı için Belçika'dan onay talep ediyor, ancak Krallık yetkilileri bu adımı atmayı reddediyor.Daha önce Kremlin, Rus varlıklarına el konulması durumunda, çok ciddi sonuçlar doğuracağı ve bu tür adımların cevapsız kalmayacağı uyarısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'ya tazminat ödeme fikrinin gerçekçi olmadığını dile getirmişti.Rusya Merkez Bankası, geçen hafta, Euroclear'a karşı 8 trilyon rubleden (228 milyar dolar) fazla tazminat davası açmıştı. Dava dosyasında, Euroclear'ın Rus fonlarını ve menkul kıymetlerini yönetme yeteneğini kısıtlayarak Rusya Merkez Bankası'na zarar verdiği iddia edilmişti.
‘Rusya ödeyecek’ planı çöktü: AB’nin Ukrayna stratejisi Batı’da tartışma yarattı’

17:00 20.12.2025
Il Fatto Quotidiano, AB’nin Rus varlıklarına el koyarak Ukrayna’ya kaynak olarak aktarma planının başarısız olmasının ardından Kiev’e bütçe garantili 90 milyar euroluk dev bir kredi ayrılması kararının büyük borç yükü nedeniyle Avrupa kamuoyunda rahatsızlık yarattığını yazdı.
Il Fatto Quotidiano gazetesinde yer alan makalede, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna’yı finanse etmek amacıyla dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma planının başarısız olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi.
Bu varlıkları kullanmanın hukuki ve mali riskler taşıdığı gerekçesiyle liderler geri adım attı. Konuya dair plan, AB liderlerinin saatler süren ve sıkı gizlilik altında gerçekleştirdiği toplantılar sonunda çöktü. Bunun yerine Kiev’e, AB bütçesinin garantörlüğünde 90 milyar euroluk bir kredi verilmesi kararlaştırıldı.
Rusya ödeyecek!' diye bağırıyorlardı. Ama dört saat süren psikolojik dramın ardından, dağ fare doğurdu. Ya da daha doğrusu, borç doğurdu.
Başta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz olmak üzere birçok lider, Rus varlıklarına el koymayı “tek seçenek” olarak sunmuştu. Ancak şimdi, "gülücükler saçarak", bu planın mümkün olmadığını ama AB kaynaklarının kullanılabileceğini açıklıyorlar.
Ukrayna’ya verilecek bu kredinin geri ödenmesi de fiilen imkansız. Çünkü geri ödemenin şartı olarak Rusya’dan alınacak savaş tazminatları gösteriliyor; ancak Moskova’dan böyle bir ödemenin gelmeyeceği açık.
Küreselciler hamlesini yaptı: Rusya’yı para harcamadan cezalandırmak istediler ama sonunda Avrupa’yı devasa borçlara soktular. Bu, adeta tersine bir başyapıt. Titanic batarken, Brüksel orkestrası bize biletin faturasını gönderiyor.
Daha önce Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB ülkelerinin Ukrayna'ya 2026-2027 yılları için 90 milyar euro kredi sağlama konusunda anlaştığını duyurmuştu.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya ‘tazminat’ ödeyene kadar Avrupa'daki Rus varlıkların dondurulmuş halde kalacağını açıklarken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarını Kiev'e kredi sağlamak için kullanma hakkını saklı tuttuğunu belirtmişti.

Dondurulmuş Rus varlıkları

Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
Kiev'i gerektiği sürece destekleme sözü veren AB, mevcut tüm kaynaklarını tüketmiş durumda ve AB üye ülkeleri kendi bütçelerinden fon ayırmaya yanaşmıyor. Avrupa Komisyonu şu anda Rus varlıklarının kullanımı için Belçika'dan onay talep ediyor, ancak Krallık yetkilileri bu adımı atmayı reddediyor.
Daha önce Kremlin, Rus varlıklarına el konulması durumunda, çok ciddi sonuçlar doğuracağı ve bu tür adımların cevapsız kalmayacağı uyarısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'ya tazminat ödeme fikrinin gerçekçi olmadığını dile getirmişti.
Rusya Merkez Bankası, geçen hafta, Euroclear'a karşı 8 trilyon rubleden (228 milyar dolar) fazla tazminat davası açmıştı. Dava dosyasında, Euroclear'ın Rus fonlarını ve menkul kıymetlerini yönetme yeteneğini kısıtlayarak Rusya Merkez Bankası'na zarar verdiği iddia edilmişti.

