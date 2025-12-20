https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/rus-ordusu-ilerlemeye-devam-ediyor-iki-yerlesim-biriminde-daha-kontrol-saglandi-1102005333.html

Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: İki yerleşim biriminde daha kontrol sağlandı

Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: İki yerleşim biriminde daha kontrol sağlandı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’nın Sumı Bölgesi'nde Vısokoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Svetloye yerleşimlerinin kontrolünü... 20.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-20T12:58+0300

2025-12-20T12:58+0300

2025-12-20T13:08+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

sumi bölgesi

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/08/1100833303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_072fd2ef3e6597a5552604482ad01bc9.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucu Sumı Bölgesi 'ndeki Vısokoye, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri de Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Svetloye yerleşimlerinin tamamında kontrol sağladığı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.555 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 13 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'nın askeri sanayisi işletmesini, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji, ulaşım ve depo altyapı tesisleri, askeri teçhizat konvoyları, uzun menzilli İHA montaj, depolama ve fırlatma tesislerini, ayrıca 152 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi, ayrıca 118 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/zaporojye-ngs-direktorunden-ikinci-cernobil-uyarisi-ukraynanin-saldirilari-faciaya-yol-acabilir-1102004988.html

rusya

ukrayna

donbass

sumi bölgesi

donetsk halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars