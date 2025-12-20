Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucu Sumı Bölgesi 'ndeki Vısokoye, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri de Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Svetloye yerleşimlerinin tamamında kontrol sağladığı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.555 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 13 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'nın askeri sanayisi işletmesini, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji, ulaşım ve depo altyapı tesisleri, askeri teçhizat konvoyları, uzun menzilli İHA montaj, depolama ve fırlatma tesislerini, ayrıca 152 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi, ayrıca 118 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
12:58 20.12.2025 (güncellendi: 13:08 20.12.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’nın Sumı Bölgesi'nde Vısokoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Svetloye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucu Sumı Bölgesi 'ndeki Vısokoye, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri de Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Svetloye yerleşimlerinin tamamında kontrol sağladığı.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.555 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 13 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'nın askeri sanayisi işletmesini, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji, ulaşım ve depo altyapı tesisleri, askeri teçhizat konvoyları, uzun menzilli İHA montaj, depolama ve fırlatma tesislerini, ayrıca 152 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi, ayrıca 118 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
