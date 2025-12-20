https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/rus-ordusu-ilerlemeye-devam-ediyor-iki-yerlesim-biriminde-daha-kontrol-saglandi-1102005333.html
Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: İki yerleşim biriminde daha kontrol sağlandı
Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: İki yerleşim biriminde daha kontrol sağlandı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’nın Sumı Bölgesi'nde Vısokoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Svetloye yerleşimlerinin kontrolünü... 20.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-20T12:58+0300
2025-12-20T12:58+0300
2025-12-20T13:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
sumi bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/08/1100833303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_072fd2ef3e6597a5552604482ad01bc9.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucu Sumı Bölgesi 'ndeki Vısokoye, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri de Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Svetloye yerleşimlerinin tamamında kontrol sağladığı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.555 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 13 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'nın askeri sanayisi işletmesini, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji, ulaşım ve depo altyapı tesisleri, askeri teçhizat konvoyları, uzun menzilli İHA montaj, depolama ve fırlatma tesislerini, ayrıca 152 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi, ayrıca 118 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/zaporojye-ngs-direktorunden-ikinci-cernobil-uyarisi-ukraynanin-saldirilari-faciaya-yol-acabilir-1102004988.html
rusya
ukrayna
donbass
sumi bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/08/1100833303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8cafe21f811bf9658f5e5ddfa6b1b9a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: İki yerleşim biriminde daha kontrol sağlandı
12:58 20.12.2025 (güncellendi: 13:08 20.12.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’nın Sumı Bölgesi'nde Vısokoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Svetloye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucu Sumı Bölgesi 'ndeki Vısokoye, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri de Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Svetloye yerleşimlerinin tamamında kontrol sağladığı.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.555 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 13 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'nın askeri sanayisi işletmesini, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji, ulaşım ve depo altyapı tesisleri, askeri teçhizat konvoyları, uzun menzilli İHA montaj, depolama ve fırlatma tesislerini, ayrıca 152 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi, ayrıca 118 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.