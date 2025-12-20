https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/rostec-uc-adet-bolgesel-yolcu-ucagi-il-114-300-sertifikasyon-testleri-asamasinda-1102002981.html

Rostec: Üç adet bölgesel yolcu uçağı İl-114-300 sertifikasyon testleri aşamasında

Rostec: Üç adet bölgesel yolcu uçağı İl-114-300 sertifikasyon testleri aşamasında

20.12.2025

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten Sputnik’e yapılan açıklamada, turboprop İl‑114 uçağının modernize edilmiş bir versiyonu olan üç adet bölgesel yolcu uçağı İl‑114‑300’ün uçuş sertifikasyon testlerinin son aşamasına geldiği belirtildi.Açıklamada, “Şu anda İl‑114‑300 uçağı, uçuşa elverişlilik sertifikasyon testlerinin son aşamasında. Üretimde üç seri uçak bulunuyor” denildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Direkt Hat’ ve ‘Yılın Özeti’nin birleştirildiği programda, ülkenin bölgesel hava taşımacılığı için yeni bir uçağa ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı.İl‑114‑300, turboprop İl‑114 uçağının modernize edilmiş bir versiyonu olarak geliştiriliyor. Uçağın, Rusya iç hatlarında kullanılan eski An‑24’lerin yanı sıra, aynı sınıftaki yabancı üretim ATR72 (Fransa) ve Bombardier Dash 8 (Kanada) uçaklarının yerini alması hedefleniyor.Özellikle yerel ve bölgesel hatlar için tasarlanan İl‑114‑300, ulaşımı zor bölgelerde kullanılmak üzere geliştirildi. Kısa ve toprak pistlere sahip ücra bölgelerdeki küçük havaalanlarında otonom şekilde çalışabilecek yeni uçak, ayrıca düşük sıcaklıkların hakim olduğu Arktik ve kuzey bölgelerinde de uçuş gerçekleştirebilecek şekilde donatılıyor.

