Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/rostec-uc-adet-bolgesel-yolcu-ucagi-il-114-300-sertifikasyon-testleri-asamasinda-1102002981.html
Rostec: Üç adet bölgesel yolcu uçağı İl-114-300 sertifikasyon testleri aşamasında
Rostec: Üç adet bölgesel yolcu uçağı İl-114-300 sertifikasyon testleri aşamasında
Sputnik Türkiye
Rostec, modernize edilmiş turboprop bölgesel uçak İl‑114‑300’ün uçuş sertifikasyon testlerinin son aşamasına geldiğini, şu anda üç seri üretim uçağın... 20.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-20T01:22+0300
2025-12-20T01:22+0300
dünya
rusya
rostec
i̇l-114-300
arktik
il-114
direkt hat
vladimir putin
yolcu uçağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/1a/1045056999_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a05f7dcdc2c2cda287311df4848fcd50.jpg
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten Sputnik’e yapılan açıklamada, turboprop İl‑114 uçağının modernize edilmiş bir versiyonu olan üç adet bölgesel yolcu uçağı İl‑114‑300’ün uçuş sertifikasyon testlerinin son aşamasına geldiği belirtildi.Açıklamada, “Şu anda İl‑114‑300 uçağı, uçuşa elverişlilik sertifikasyon testlerinin son aşamasında. Üretimde üç seri uçak bulunuyor” denildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Direkt Hat’ ve ‘Yılın Özeti’nin birleştirildiği programda, ülkenin bölgesel hava taşımacılığı için yeni bir uçağa ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı.İl‑114‑300, turboprop İl‑114 uçağının modernize edilmiş bir versiyonu olarak geliştiriliyor. Uçağın, Rusya iç hatlarında kullanılan eski An‑24’lerin yanı sıra, aynı sınıftaki yabancı üretim ATR72 (Fransa) ve Bombardier Dash 8 (Kanada) uçaklarının yerini alması hedefleniyor.Özellikle yerel ve bölgesel hatlar için tasarlanan İl‑114‑300, ulaşımı zor bölgelerde kullanılmak üzere geliştirildi. Kısa ve toprak pistlere sahip ücra bölgelerdeki küçük havaalanlarında otonom şekilde çalışabilecek yeni uçak, ayrıca düşük sıcaklıkların hakim olduğu Arktik ve kuzey bölgelerinde de uçuş gerçekleştirebilecek şekilde donatılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/turkiyeden-havayolu-sirketlerini-de-etkileyen-airbus-a320-guncellemesi-tamamlandi-1101450140.html
rusya
arktik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/1a/1045056999_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d32f74824b30898661c9b18ed312724f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rostec, i̇l-114-300, arktik, il-114, direkt hat, vladimir putin, yolcu uçağı
rusya, rostec, i̇l-114-300, arktik, il-114, direkt hat, vladimir putin, yolcu uçağı

Rostec: Üç adet bölgesel yolcu uçağı İl-114-300 sertifikasyon testleri aşamasında

01:22 20.12.2025
© Sputnik / Alexey Maishev / Multimedya arşivine gidinMAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’ndan renkli kareler
MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’ndan renkli kareler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2025
MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’ndan renkli kareler
© Sputnik / Alexey Maishev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rostec, modernize edilmiş turboprop bölgesel uçak İl‑114‑300’ün uçuş sertifikasyon testlerinin son aşamasına geldiğini, şu anda üç seri üretim uçağın halihazırda yapım sürecinde olduğunu açıkladı.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten Sputnik’e yapılan açıklamada, turboprop İl‑114 uçağının modernize edilmiş bir versiyonu olan üç adet bölgesel yolcu uçağı İl‑114‑300’ün uçuş sertifikasyon testlerinin son aşamasına geldiği belirtildi.
Açıklamada, “Şu anda İl‑114‑300 uçağı, uçuşa elverişlilik sertifikasyon testlerinin son aşamasında. Üretimde üç seri uçak bulunuyor” denildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Direkt Hat’ ve ‘Yılın Özeti’nin birleştirildiği programda, ülkenin bölgesel hava taşımacılığı için yeni bir uçağa ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı.
İl‑114‑300, turboprop İl‑114 uçağının modernize edilmiş bir versiyonu olarak geliştiriliyor. Uçağın, Rusya iç hatlarında kullanılan eski An‑24’lerin yanı sıra, aynı sınıftaki yabancı üretim ATR72 (Fransa) ve Bombardier Dash 8 (Kanada) uçaklarının yerini alması hedefleniyor.
Özellikle yerel ve bölgesel hatlar için tasarlanan İl‑114‑300, ulaşımı zor bölgelerde kullanılmak üzere geliştirildi. Kısa ve toprak pistlere sahip ücra bölgelerdeki küçük havaalanlarında otonom şekilde çalışabilecek yeni uçak, ayrıca düşük sıcaklıkların hakim olduğu Arktik ve kuzey bölgelerinde de uçuş gerçekleştirebilecek şekilde donatılıyor.
Airbus A320 kokpit görüntüsü (Temsili) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
DÜNYA
Türkiye’den havayolu şirketlerini de etkileyen Airbus A320 güncellemesi tamamlandı
1 Aralık, 15:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала