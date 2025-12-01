https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/turkiyeden-havayolu-sirketlerini-de-etkileyen-airbus-a320-guncellemesi-tamamlandi-1101450140.html
Türkiye’den havayolu şirketlerini de etkileyen Airbus A320 güncellemesi tamamlandı
Türkiye’den havayolu şirketlerini de etkileyen Airbus A320 güncellemesi tamamlandı
Sputnik Türkiye
Airbus, A320 serisine yönelik zorunlu yazılım güncellemelerinin neredeyse tüm uçaklarda uygulandığını açıkladı. Ayrıntılar ve Türkiye'den etkilenen havayolu şirketleri...
2025-12-01T15:38+0300
2025-12-01T15:38+0300
2025-12-01T15:38+0300
dünya
airbus
airbus a320
türk hava yolları (thy)
pegasus
haberler
meksika körfezi
iptal
erteleme
uçuşlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101449427_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f377ceb3af90dc0092c019773d07a7da.jpg
Şirket, bu sabah itibarıyla ‘yaklaşık 6 bin A320 uçağından yalnızca 100’ünde’ güncelleme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Airbus geçen cuma günü yayımladığı acil ‘güncelleme çağrısıyla’ A320 ailesine ait uçakların yazılım yüklemesi yapılmadan uçuşa verilmemesini istemişti.Ani irtifa kaybı yaşanmıştı‘Güneş ışığı verileri bozabiliyor’Airbus’ın yürüttüğü teknik inceleme, yoğun güneş ışığının uçuş kontrol sistemlerine yönelik bazı hayati verileri bozabileceğini ortaya koydu. Şirket, bu durumun bir yazılım güncellemesiyle düzeltilebileceğini ifade etti.Türk şirketlerin uçuşları da etkilendiGüncelleme talebi, Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Türkiye’ye kadar birçok ülkenin uçuş planlarını etkiledi.Pegasus, Türk Hava Yolları ve AJet, yaptıkları ardışık açıklamalarda Airbus ile koordineli bir süreç yürüttüklerini ve ilgili A320 uçaklarını geçici olarak operasyonlardan çıkardıklarını duyurdu.Airbus’ın duyurusuna göre, dünya genelinde yaklaşık 6 bin A320 ailesi uçağı, bu da küresel A320 filosunun yarısına tekabül ediyor, bu güncellemeden etkileniyor. Bu, Airbus’ın 55 yıllık tarihinde gelinen en geniş çaplı ‘yazılım müdahalesi’ olarak tanımlanıyor.Uçuş güvenliği ve yolcu bilgilendirmesiAirbus ve havayolları, hatanın uçuş güvenliğini doğrudan ‘tehlikeye attığını’ bildirmiyor. Bunun yerine, gerekli yazılım güncellemesinin ‘bilinen ve önlenebilir bir risk’ olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/airbus-a320de-yazilim-arizasi-havayollari-ucuslari-kontrollu-sekilde-surduruyor-1101425640.html
meksika körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101449427_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_1826c61f42c3a470f863dae8e8a03177.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
airbus, a320, güncelleme, yazılım, hata, uçuşlar, iptal uçuşlar, ertelenen uçuşlar, thy, turkish airlines, pegasus, ajet, uçuş saatleri, haberler, havacılık, havacılık haberleri
airbus, a320, güncelleme, yazılım, hata, uçuşlar, iptal uçuşlar, ertelenen uçuşlar, thy, turkish airlines, pegasus, ajet, uçuş saatleri, haberler, havacılık, havacılık haberleri
Türkiye’den havayolu şirketlerini de etkileyen Airbus A320 güncellemesi tamamlandı
Airbus, A320 serisine yönelik zorunlu yazılım güncellemelerinin neredeyse tüm uçaklarda uygulandığını açıkladı. Türkiye’den şirketlerin de içinde bulunduğu çok sayıda havayolu, bu süreç nedeniyle hafta sonu operasyonlarında ciddi aksaklık yaşamıştı.
Şirket, bu sabah itibarıyla ‘yaklaşık 6 bin A320 uçağından yalnızca 100’ünde’ güncelleme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Airbus geçen cuma günü yayımladığı acil ‘güncelleme çağrısıyla’ A320 ailesine ait uçakların yazılım yüklemesi yapılmadan uçuşa verilmemesini istemişti.
Ani irtifa kaybı yaşanmıştı
Acil uyarıya neden olan olay, ekim ayında JetBlue’nun Meksika-New York seferinde yaşanmıştı. Uçak, Meksika Körfezi üzerindeyken ani bir irtifa kaybı yaşamış
ve Florida’ya acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Bazı yolcuların yaralandığı belirtilmişti.
‘Güneş ışığı verileri bozabiliyor’
Airbus’ın yürüttüğü teknik inceleme, yoğun güneş ışığının uçuş kontrol sistemlerine yönelik bazı hayati verileri bozabileceğini ortaya koydu. Şirket, bu durumun bir yazılım güncellemesiyle düzeltilebileceğini ifade etti.
Türk şirketlerin uçuşları da etkilendi
Güncelleme talebi, Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Türkiye’ye kadar birçok ülkenin uçuş planlarını etkiledi.
Pegasus, Türk Hava Yolları ve AJet, yaptıkları ardışık açıklamalarda Airbus ile koordineli bir süreç yürüttüklerini ve ilgili A320 uçaklarını geçici olarak operasyonlardan çıkardıklarını duyurdu.
Airbus’ın duyurusuna göre, dünya genelinde yaklaşık 6 bin A320 ailesi uçağı, bu da küresel A320 filosunun yarısına tekabül ediyor, bu güncellemeden etkileniyor. Bu, Airbus’ın 55 yıllık tarihinde gelinen en geniş çaplı ‘yazılım müdahalesi’ olarak tanımlanıyor.
Toplam 12 bin 257 adet satışla A320 ailesi, küresel havacılıkta en yaygın kullanılan uçak konumunda bulunuyor. 120-240 koltuk aralığındaki bu modeller, özellikle kısa ve orta menzilli hatlarda tercih ediliyor.
Uçuş güvenliği ve yolcu bilgilendirmesi
Airbus ve havayolları, hatanın uçuş güvenliğini doğrudan ‘tehlikeye attığını’ bildirmiyor. Bunun yerine, gerekli yazılım güncellemesinin ‘bilinen ve önlenebilir bir risk’ olduğu belirtildi.