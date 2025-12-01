https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/turkiyeden-havayolu-sirketlerini-de-etkileyen-airbus-a320-guncellemesi-tamamlandi-1101450140.html

Türkiye’den havayolu şirketlerini de etkileyen Airbus A320 güncellemesi tamamlandı

Türkiye’den havayolu şirketlerini de etkileyen Airbus A320 güncellemesi tamamlandı

Airbus, A320 serisine yönelik zorunlu yazılım güncellemelerinin neredeyse tüm uçaklarda uygulandığını açıkladı. Ayrıntılar ve Türkiye'den etkilenen havayolu şirketleri...

Şirket, bu sabah itibarıyla ‘yaklaşık 6 bin A320 uçağından yalnızca 100’ünde’ güncelleme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Airbus geçen cuma günü yayımladığı acil ‘güncelleme çağrısıyla’ A320 ailesine ait uçakların yazılım yüklemesi yapılmadan uçuşa verilmemesini istemişti.Ani irtifa kaybı yaşanmıştı‘Güneş ışığı verileri bozabiliyor’Airbus’ın yürüttüğü teknik inceleme, yoğun güneş ışığının uçuş kontrol sistemlerine yönelik bazı hayati verileri bozabileceğini ortaya koydu. Şirket, bu durumun bir yazılım güncellemesiyle düzeltilebileceğini ifade etti.Türk şirketlerin uçuşları da etkilendiGüncelleme talebi, Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Türkiye’ye kadar birçok ülkenin uçuş planlarını etkiledi.Pegasus, Türk Hava Yolları ve AJet, yaptıkları ardışık açıklamalarda Airbus ile koordineli bir süreç yürüttüklerini ve ilgili A320 uçaklarını geçici olarak operasyonlardan çıkardıklarını duyurdu.Airbus’ın duyurusuna göre, dünya genelinde yaklaşık 6 bin A320 ailesi uçağı, bu da küresel A320 filosunun yarısına tekabül ediyor, bu güncellemeden etkileniyor. Bu, Airbus’ın 55 yıllık tarihinde gelinen en geniş çaplı ‘yazılım müdahalesi’ olarak tanımlanıyor.Uçuş güvenliği ve yolcu bilgilendirmesiAirbus ve havayolları, hatanın uçuş güvenliğini doğrudan ‘tehlikeye attığını’ bildirmiyor. Bunun yerine, gerekli yazılım güncellemesinin ‘bilinen ve önlenebilir bir risk’ olduğu belirtildi.

