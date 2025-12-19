https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/londra-dondurulmus-rus-varliklarini-kieve-yardim-icin-kullanmayacak-1102001212.html
'Londra, dondurulmuş Rus varlıklarını Kiev'e yardım için kullanmayacak'

Financial Times (FT), Londra'nın, İngiltere'de bulunan dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'ya yardım amacıyla tek taraflı olarak kullanmayacağını aktardı. 19.12.2025
Financial Times’ın hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Londra, İngiltere bankalarında tutulan yaklaşık 8 milyar sterlin tutarındaki dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’ya yardım amacıyla tek taraflı olarak kullanmayacak.Gazetenin aktardığına göre, İngiliz hükümeti, İngiltere bankalarında tutulan yaklaşık 8 milyar sterlin değerindeki Rus varlıklarının Kiev’in desteklenmesi için kullanılmasını öngören kendi girişimini rafa kaldırdı. Bu karar, Avrupa Birliği (AB) zirvesinde benzer bir girişimin başarısız olmasının ardından alındı.Gazeteye konuşan İngiliz yetkililer, Londra’nın Rus varlıklarını Kiev’e yardım için tek taraflı olarak kullanmayacağını, bu adımın ancak Avustralya, Kanada ve AB ile yakın eşgüdüm içinde atılmasının planlandığını belirtti.Hükümetten bir yetkilinin, “Birleşik Krallık’ın bu konuda uluslararası ortaklar olmadan ilerlemeyeceğini, Ukrayna’nın finansmanı konusunda G7 ve AB ile yakın işbirliğini sürdüreceğini” ifade ettiği kaydedildi.
