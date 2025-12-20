https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/rdif-baskani-dmitriyev-rusya-abd-ile-arktikte-isbirligine-hazirlaniyor-1102011728.html
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya, ABD ile Arktik’te işbirliğine hazırlanıyor
20.12.2025
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Rusya’nın ABD ile Arktik bölgesinde işbirliği geliştirmeya hazırlandığını belirtti.Dmitriyev, “Arktik’te Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğine hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.Dmitriyev Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik temaslarda bulunmak üzere Miami’ye gitti. Axios portalının aktardığı bilgilere göre, Dmitriyev’in ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Stephen Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya gelmesi olası.Daha önce Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Aleksey Çekunkov, Rusya-ABD işbirliği için Arktik’te ciddi bir potansiyel bulunduğunu belirtmişti. Çekunkov’a göre, hidrokarbonların çıkarılması ve taşınması, gübreler, demir dışı metaller, kıymetli ve nadir toprak metallerinin üretimi ve ticareti ile özellikle doğal gazın işlenmesi, iki ülkenin birlikte çalışabileceği ana alanlar arasında yer alıyor.Kirill Dmitriyev, ekim ayında yaptığı bir açıklamada, The Boring Company teknolojilerinin kullanımıyla Alaska ile Rusya arasında kıtalararası bir tünel inşa edilmesi fikrinin de gündemde olduğunu söylemişti. Dmitriyev, projenin sekiz milyar dolara kadar bir maliyet gerektireceğini ve tünelin sekiz yıldan kısa bir sürede inşa edilebileceğini belirtmişti. Dmitriyev ayrıca, fonun ABD-Kanada-Rusya-Çin demiryolu da dahil olmak üzere mevcut teklifleri incelediğini ve en uygulanabilir olanı destekleyeceğini kaydetmişti.ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Alaska arasında tünel inşası fikrini daha önce “ilginç” olarak nitelendirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, böylesi büyük ölçekli bir projenin hayata geçirilebilmesi için taraflar arasında güçlü bir siyasi irade gerektiğinin altını çizmişti.
