https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/rdif-baskani-dmitriyev-rusya-abd-ile-arktikte-isbirligine-hazirlaniyor-1102011728.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya, ABD ile Arktik’te işbirliğine hazırlanıyor

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya, ABD ile Arktik’te işbirliğine hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Moskova’nın ABD ile Arktik bölgesinde işbirliğini geliştirmeye hazırlandığını belirtti. 20.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-20T19:31+0300

2025-12-20T19:31+0300

2025-12-20T19:31+0300

dünya

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

miami

abd

rusya

arktik

the boring company

jared kushner

steve witkoff

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099558427_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_5ec14de396f48c4a50e6414366451bb2.jpg

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Rusya’nın ABD ile Arktik bölgesinde işbirliği geliştirmeya hazırlandığını belirtti.Dmitriyev, “Arktik’te Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğine hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.Dmitriyev Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik temaslarda bulunmak üzere Miami’ye gitti. Axios portalının aktardığı bilgilere göre, Dmitriyev’in ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Stephen Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya gelmesi olası.Daha önce Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Aleksey Çekunkov, Rusya-ABD işbirliği için Arktik’te ciddi bir potansiyel bulunduğunu belirtmişti. Çekunkov’a göre, hidrokarbonların çıkarılması ve taşınması, gübreler, demir dışı metaller, kıymetli ve nadir toprak metallerinin üretimi ve ticareti ile özellikle doğal gazın işlenmesi, iki ülkenin birlikte çalışabileceği ana alanlar arasında yer alıyor.Kirill Dmitriyev, ekim ayında yaptığı bir açıklamada, The Boring Company teknolojilerinin kullanımıyla Alaska ile Rusya arasında kıtalararası bir tünel inşa edilmesi fikrinin de gündemde olduğunu söylemişti. Dmitriyev, projenin sekiz milyar dolara kadar bir maliyet gerektireceğini ve tünelin sekiz yıldan kısa bir sürede inşa edilebileceğini belirtmişti. Dmitriyev ayrıca, fonun ABD-Kanada-Rusya-Çin demiryolu da dahil olmak üzere mevcut teklifleri incelediğini ve en uygulanabilir olanı destekleyeceğini kaydetmişti.ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Alaska arasında tünel inşası fikrini daha önce “ilginç” olarak nitelendirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, böylesi büyük ölçekli bir projenin hayata geçirilebilmesi için taraflar arasında güçlü bir siyasi irade gerektiğinin altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/dmitriyev-rusya-abd-ile-teknoloji-anlasmasinda-ingilterenin-yerini-alabilir-1101856051.html

miami

rusya

arktik

alaska

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), miami, abd, rusya, arktik, the boring company, jared kushner, steve witkoff, axios, aleksey çekunkov, alaska