Dmitriyev: Rusya, ABD ile teknoloji anlaşmasında İngiltere’nin yerini alabilir
Dmitriyev: Rusya, ABD ile teknoloji anlaşmasında İngiltere’nin yerini alabilir
16.12.2025
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD’nin İngiltere ile teknoloji anlaşmasını askıya almasını değerlendirdiği sosyal medya platformu X’teki paylaşımında, bu alanda Rusya’nın İngiltere’nin yerini alabileceğini belirtti.Dmitriyev, “Muhtemelen Rusya, sonunda ABD ile büyük bir teknoloji anlaşmasında Birleşik Krallık’ın yerini alacak. İngiltere’nin uydurma değil, gerçek sorunları çözmeyi öğrenmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.Financial Times, ismini açıklamadığı İngiliz yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington’un Londra ile yürütülen müzakere sürecinden duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle teknoloji anlaşmasını askıya aldığını belirtmişti.Gazetenin kaynaklarına göre, ABD’li yetkililer, Londra’nın özellikle tarife dışı engeller konusunu çözme konusundaki isteksizliğinden memnun değil. İngiliz bir yetkili, Amerikalı muhataplarının “çok sert müzakereciler” olduğunu, ancak Londra’nın süreci normale döndüreceğinden emin olduklarını ifade etti.Eylül ayında, İngiltere Başbakanlık Ofisi, Londra ile Washington arasında yaklaşık 380 milyar dolarlık karşılıklı yatırım planının üzerinde anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Dmitriyev: Rusya, ABD ile teknoloji anlaşmasında İngiltere’nin yerini alabilir

23:05 16.12.2025
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya’nın ABD ile teknoloji anlaşmasında İngiltere’nin yerini alabileceğini belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD’nin İngiltere ile teknoloji anlaşmasını askıya almasını değerlendirdiği sosyal medya platformu X’teki paylaşımında, bu alanda Rusya’nın İngiltere’nin yerini alabileceğini belirtti.
Dmitriyev, “Muhtemelen Rusya, sonunda ABD ile büyük bir teknoloji anlaşmasında Birleşik Krallık’ın yerini alacak. İngiltere’nin uydurma değil, gerçek sorunları çözmeyi öğrenmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.
Financial Times, ismini açıklamadığı İngiliz yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington’un Londra ile yürütülen müzakere sürecinden duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle teknoloji anlaşmasını askıya aldığını belirtmişti.
Gazetenin kaynaklarına göre, ABD’li yetkililer, Londra’nın özellikle tarife dışı engeller konusunu çözme konusundaki isteksizliğinden memnun değil. İngiliz bir yetkili, Amerikalı muhataplarının “çok sert müzakereciler” olduğunu, ancak Londra’nın süreci normale döndüreceğinden emin olduklarını ifade etti.
Eylül ayında, İngiltere Başbakanlık Ofisi, Londra ile Washington arasında yaklaşık 380 milyar dolarlık karşılıklı yatırım planının üzerinde anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
DÜNYA
SVR: İngiltere, ABD'yi Rusya'dan uzaklaştırmak için AB'nin Rus varlıklarını çalma kararını destekliyor
12:07
