Putin: Geleneksel değerlere bağlı olan kişilere destek vereceğiz
Putin: Geleneksel değerlere bağlı olan kişilere destek vereceğiz
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin geleneksel değerlere bağlı kalan yurttaşlarını ve yabancıları desteklemeye devam edeceğini belirtti. 20.12.2025
Rusya lideri Vladimir Putin, 2. Uluslararası Yekaterina Forumu'nun katılımcılarını, organizatörlerini ve konuklarını selamladığı bir mesaj yayınladı.Kremlin’in sitesinde yayınlanan mesajın metninde şu ifadelere yer verildi: Forumun gündeminde, uluslararası insani işbirliğinin geliştirilmesi ve Rusya'ya kalıcı olarak yerleşmek isteyen yabancı vatandaşlara destek verilmesi gibi geniş bir yelpazede konuların yer aldığını kaydeden Rus lider, Büyük Yekaterina’nın Rusya'nın sosyoekonomik kalkınması için yaptığı çalışmaların öneminin de ele alınacağını belirtti.Ülke lideri, forumun yüksek bir seviyede gerçekleştirileceğinden ve katılımcıların ileri süreceği öneri ve girişimlerinin talep göreceğinden emin olduğunu dile getirdi.Yekaterina Forumu, bugün ‘Rusya’ Ulusal Merkezi'nde yapılıyor. Forum, Rusya'nın kalkınması, ülkenin kalıcı ikamet için cazibesi ve mevcut zorlukların üstesinden gelme fırsatları ile ilgili güncel konuları tartışmak üzere organize edildi. Forum ayrıca, yeni vatandaşların Rusya Federasyonu'na hızlı ve etkili bir şekilde entegrasyonu için modern araçların geliştirildiği ve kaynakların kullanıldığı bir platform olarak hizmet veriyor.
Putin: Geleneksel değerlere bağlı olan kişilere destek vereceğiz
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin geleneksel değerlere bağlı kalan yurttaşlarını ve yabancıları desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, 2. Uluslararası Yekaterina Forumu'nun katılımcılarını, organizatörlerini ve konuklarını selamladığı bir mesaj yayınladı.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan mesajın metninde şu ifadelere yer verildi:
2. Uluslararası Yekaterina Forumu’na hoş geldiniz. Rus dünyasının gücü ve çekiciliği her zaman açıklığa ve tüm farklı gelenek ve kültürlere duyduğu saygıya dayanıyor. Bugün, bu yaklaşımların her kıtada milyonlarca insan tarafından paylaşıldığını görüyoruz. Bu nedenle, geleneksel manevi ve ahlaki değerlere bağlı kalan ve ilgili mevzuatın iyileştirilmesine öncelik veren yurttaşlarımızı ve yabancı vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz.
Forumun gündeminde, uluslararası insani işbirliğinin geliştirilmesi ve Rusya'ya kalıcı olarak yerleşmek isteyen yabancı vatandaşlara destek verilmesi gibi geniş bir yelpazede konuların yer aldığını kaydeden Rus lider, Büyük Yekaterina’nın Rusya'nın sosyoekonomik kalkınması için yaptığı çalışmaların öneminin de ele alınacağını belirtti.
Ülke lideri, forumun yüksek bir seviyede gerçekleştirileceğinden ve katılımcıların ileri süreceği öneri ve girişimlerinin talep göreceğinden emin olduğunu dile getirdi.
Yekaterina Forumu, bugün ‘Rusya’ Ulusal Merkezi'nde yapılıyor. Forum, Rusya'nın kalkınması, ülkenin kalıcı ikamet için cazibesi ve mevcut zorlukların üstesinden gelme fırsatları ile ilgili güncel konuları tartışmak üzere organize edildi. Forum ayrıca, yeni vatandaşların Rusya Federasyonu'na hızlı ve etkili bir şekilde entegrasyonu için modern araçların geliştirildiği ve kaynakların kullanıldığı bir platform olarak hizmet veriyor.