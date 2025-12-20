https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/putin-geleneksel-degerlere-bagli-olan-kisilere-destek-verecegiz-1102005460.html

Putin: Geleneksel değerlere bağlı olan kişilere destek vereceğiz

Putin: Geleneksel değerlere bağlı olan kişilere destek vereceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin geleneksel değerlere bağlı kalan yurttaşlarını ve yabancıları desteklemeye devam edeceğini belirtti. 20.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-20T13:31+0300

2025-12-20T13:31+0300

2025-12-20T13:31+0300

dünya

rusya

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101629616_0:0:878:494_1920x0_80_0_0_39b1fb40ef85aadff96a52737c4564ca.png

Rusya lideri Vladimir Putin, 2. Uluslararası Yekaterina Forumu'nun katılımcılarını, organizatörlerini ve konuklarını selamladığı bir mesaj yayınladı.Kremlin’in sitesinde yayınlanan mesajın metninde şu ifadelere yer verildi: Forumun gündeminde, uluslararası insani işbirliğinin geliştirilmesi ve Rusya'ya kalıcı olarak yerleşmek isteyen yabancı vatandaşlara destek verilmesi gibi geniş bir yelpazede konuların yer aldığını kaydeden Rus lider, Büyük Yekaterina’nın Rusya'nın sosyoekonomik kalkınması için yaptığı çalışmaların öneminin de ele alınacağını belirtti.Ülke lideri, forumun yüksek bir seviyede gerçekleştirileceğinden ve katılımcıların ileri süreceği öneri ve girişimlerinin talep göreceğinden emin olduğunu dile getirdi.Yekaterina Forumu, bugün ‘Rusya’ Ulusal Merkezi'nde yapılıyor. Forum, Rusya'nın kalkınması, ülkenin kalıcı ikamet için cazibesi ve mevcut zorlukların üstesinden gelme fırsatları ile ilgili güncel konuları tartışmak üzere organize edildi. Forum ayrıca, yeni vatandaşların Rusya Federasyonu'na hızlı ve etkili bir şekilde entegrasyonu için modern araçların geliştirildiği ve kaynakların kullanıldığı bir platform olarak hizmet veriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/rus-ordusu-ilerlemeye-devam-ediyor-iki-yerlesim-biriminde-daha-kontrol-saglandi-1102005333.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin