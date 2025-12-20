https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/mit-baskani-ibrahim-kalin-hamas-heyetiyle-gorustu-1102011223.html

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye ile beraberindeki heyetle bir araya... 20.12.2025, Sputnik Türkiye

'Gazze Ateşkes Anlaşması' kapsamında İstanbul'da yapılan görüşmede Hamas heyeti, ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi.Garantör ülke Türkiye'nin, Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki yoğun çalışmaları üzerinde durulan görüşmede, İsrail'in yaptığı ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.İki heyet arasında yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesi için yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunuldu.Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgilendirmenin yapıldığı görüşmede, başta çadır olmak üzere daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalar ele alındı.Görüşmede, her iki heyet de Filistin ulusal uzlaşının sağlanması ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması hedefinin korunması üzerinde tekrar mutabık kaldı.

