https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/mit-baskani-ibrahim-kalin-hamas-heyetiyle-gorustu-1102011223.html
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye ile beraberindeki heyetle bir araya... 20.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-20T18:46+0300
2025-12-20T18:46+0300
2025-12-20T18:46+0300
poli̇ti̇ka
i̇brahim kalın
türkiye
gazze
i̇srail
i̇stanbul
hamas
milli i̇stihbarat teşkilatı
mi̇t
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100371275_0:85:1600:985_1920x0_80_0_0_df5f41aea4c22e9eaf810f3d343b86be.jpg
'Gazze Ateşkes Anlaşması' kapsamında İstanbul'da yapılan görüşmede Hamas heyeti, ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi.Garantör ülke Türkiye'nin, Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki yoğun çalışmaları üzerinde durulan görüşmede, İsrail'in yaptığı ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.İki heyet arasında yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesi için yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunuldu.Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgilendirmenin yapıldığı görüşmede, başta çadır olmak üzere daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalar ele alındı.Görüşmede, her iki heyet de Filistin ulusal uzlaşının sağlanması ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması hedefinin korunması üzerinde tekrar mutabık kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/chp-genel-baskani-ozel-en-dusuk-emekli-maasi-da-39-bin-lira-asgari-ucret-de-39-bin-lira-olacak-1102009361.html
gazze
i̇srail
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100371275_89:0:1513:1068_1920x0_80_0_0_9977ae7607397ade6669b97910bdc4ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇brahim kalın, türkiye, gazze, i̇srail, i̇stanbul, hamas, milli i̇stihbarat teşkilatı, mi̇t
i̇brahim kalın, türkiye, gazze, i̇srail, i̇stanbul, hamas, milli i̇stihbarat teşkilatı, mi̇t
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.
'Gazze Ateşkes Anlaşması' kapsamında İstanbul'da yapılan görüşmede Hamas heyeti, ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi.
Garantör ülke Türkiye'nin, Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki yoğun çalışmaları üzerinde durulan görüşmede, İsrail'in yaptığı ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.
İki heyet arasında yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesi için yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunuldu.
Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgilendirmenin yapıldığı görüşmede, başta çadır olmak üzere daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalar ele alındı.
Görüşmede, her iki heyet de Filistin ulusal uzlaşının sağlanması ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması hedefinin korunması üzerinde tekrar mutabık kaldı.