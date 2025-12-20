https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/misir-disisleri-bakani-abdel-ati-afrika-ulkeleri-ve-rusya-bmgknin-reforme-edilmesi-gerektigi-1102012681.html

Mısır Dışişleri Bakanı Abdel Ati: Afrika ülkeleri ve Rusya, BMGK’nin reforme edilmesi gerektiği konusunda hemfikir

Mısır Dışişleri Bakanı Abdel Ati: Afrika ülkeleri ve Rusya, BMGK’nin reforme edilmesi gerektiği konusunda hemfikir

Sputnik Türkiye

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdel Ati, Afrika ülkeleri ile Rusya’nın, özellikle Afrika’nın daha geniş temsili için Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi’nin... 20.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-20T19:58+0300

2025-12-20T19:58+0300

2025-12-20T19:58+0300

dünya

rusya

mısır

kahire

sergey lavrov

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

bmgk

reform

afrika

rusya-afrika ortaklık forumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/14/1102012501_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_9c2c0ad5eafb9f247f45bdd0aa399fb2.jpg

Abdel Ati, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Rusya-Afrika Ortaklık Forumu 2. Bakanlar Konferansı çerçevesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı ortak basın toplantısında Afrika ülkeleri ve Rusya’nın BMGK'nin reforme edilmesi gerektiği konusunda ortak görüşe sahip olduklarını söyledi.Abdel Ati, “Uluslararası yapılarda, her şeyden önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Afrika ülkelerinin daha geniş şekilde temsil edilmesi gerekliliğini konuştuk. BM Güvenlik Konseyi’nin reforme edilmesi ihtiyacı konusunda ortak görüş teyit edildi” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/putin-afrika-ile-iliskilerin-gelistirilmesine-buyuk-onem-veriyoruz-1102008141.html

rusya

mısır

kahire

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, mısır, kahire, sergey lavrov, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, reform, afrika, rusya-afrika ortaklık forumu