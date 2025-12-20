https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/misir-disisleri-bakani-abdel-ati-afrika-ulkeleri-ve-rusya-bmgknin-reforme-edilmesi-gerektigi-1102012681.html
Mısır Dışişleri Bakanı Abdel Ati: Afrika ülkeleri ve Rusya, BMGK’nin reforme edilmesi gerektiği konusunda hemfikir
Mısır Dışişleri Bakanı Abdel Ati: Afrika ülkeleri ve Rusya, BMGK’nin reforme edilmesi gerektiği konusunda hemfikir
Sputnik Türkiye
Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdel Ati, Afrika ülkeleri ile Rusya’nın, özellikle Afrika’nın daha geniş temsili için Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi’nin... 20.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-20T19:58+0300
2025-12-20T19:58+0300
2025-12-20T19:58+0300
dünya
rusya
mısır
kahire
sergey lavrov
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
bmgk
reform
afrika
rusya-afrika ortaklık forumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/14/1102012501_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_9c2c0ad5eafb9f247f45bdd0aa399fb2.jpg
Abdel Ati, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Rusya-Afrika Ortaklık Forumu 2. Bakanlar Konferansı çerçevesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı ortak basın toplantısında Afrika ülkeleri ve Rusya’nın BMGK'nin reforme edilmesi gerektiği konusunda ortak görüşe sahip olduklarını söyledi.Abdel Ati, “Uluslararası yapılarda, her şeyden önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Afrika ülkelerinin daha geniş şekilde temsil edilmesi gerekliliğini konuştuk. BM Güvenlik Konseyi’nin reforme edilmesi ihtiyacı konusunda ortak görüş teyit edildi” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/putin-afrika-ile-iliskilerin-gelistirilmesine-buyuk-onem-veriyoruz-1102008141.html
rusya
mısır
kahire
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/14/1102012501_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_6a132e114c556b7b71494f854d51300d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, mısır, kahire, sergey lavrov, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, reform, afrika, rusya-afrika ortaklık forumu
rusya, mısır, kahire, sergey lavrov, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, reform, afrika, rusya-afrika ortaklık forumu
Mısır Dışişleri Bakanı Abdel Ati: Afrika ülkeleri ve Rusya, BMGK’nin reforme edilmesi gerektiği konusunda hemfikir
Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdel Ati, Afrika ülkeleri ile Rusya’nın, özellikle Afrika’nın daha geniş temsili için Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) reforme edilmesini gerekli gördüklerini belirtti.
Abdel Ati, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Rusya-Afrika Ortaklık Forumu 2. Bakanlar Konferansı çerçevesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı ortak basın toplantısında Afrika ülkeleri ve Rusya’nın BMGK'nin reforme edilmesi gerektiği konusunda ortak görüşe sahip olduklarını söyledi.
Abdel Ati, “Uluslararası yapılarda, her şeyden önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Afrika ülkelerinin daha geniş şekilde temsil edilmesi gerekliliğini konuştuk. BM Güvenlik Konseyi’nin reforme edilmesi ihtiyacı konusunda ortak görüş teyit edildi” dedi.