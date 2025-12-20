Türkiye
Mısır Dışişleri Bakanı Abdel Ati: Afrika ülkeleri ve Rusya, BMGK’nin reforme edilmesi gerektiği konusunda hemfikir
Mısır Dışişleri Bakanı Abdel Ati: Afrika ülkeleri ve Rusya, BMGK’nin reforme edilmesi gerektiği konusunda hemfikir
Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdel Ati, Afrika ülkeleri ile Rusya'nın, özellikle Afrika'nın daha geniş temsili için Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi'nin
Abdel Ati, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Rusya-Afrika Ortaklık Forumu 2. Bakanlar Konferansı çerçevesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı ortak basın toplantısında Afrika ülkeleri ve Rusya’nın BMGK'nin reforme edilmesi gerektiği konusunda ortak görüşe sahip olduklarını söyledi.Abdel Ati, “Uluslararası yapılarda, her şeyden önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Afrika ülkelerinin daha geniş şekilde temsil edilmesi gerekliliğini konuştuk. BM Güvenlik Konseyi’nin reforme edilmesi ihtiyacı konusunda ortak görüş teyit edildi” dedi.
Mısır Dışişleri Bakanı Abdel Ati: Afrika ülkeleri ve Rusya, BMGK’nin reforme edilmesi gerektiği konusunda hemfikir

19:58 20.12.2025
Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdel Ati, Afrika ülkeleri ile Rusya’nın, özellikle Afrika’nın daha geniş temsili için Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) reforme edilmesini gerekli gördüklerini belirtti.
Abdel Ati, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Rusya-Afrika Ortaklık Forumu 2. Bakanlar Konferansı çerçevesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı ortak basın toplantısında Afrika ülkeleri ve Rusya’nın BMGK'nin reforme edilmesi gerektiği konusunda ortak görüşe sahip olduklarını söyledi.
Abdel Ati, “Uluslararası yapılarda, her şeyden önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Afrika ülkelerinin daha geniş şekilde temsil edilmesi gerekliliğini konuştuk. BM Güvenlik Konseyi’nin reforme edilmesi ihtiyacı konusunda ortak görüş teyit edildi” dedi.
