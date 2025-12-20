https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/disisleri-bakanligi-miamideki-gazze-toplantisinda-baris-planinin-asamalari-ele-alindi-1102005984.html

Dışişleri Bakanlığı: Miami’deki Gazze toplantısında barış planının aşamaları ele alındı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Miami’de düzenlenen Gazze konulu toplantıda Gazze Barış Planı’nın birinci aşamasının uygulanması ve ikinci aşamaya... 20.12.2025, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye, ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin katılımıyla ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinde düzenlenen Gazze konulu toplantıya ilişkin açıklamada bulundu.Keçeli, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda Gazze’deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti. Türkiye, ABD, Katar ve Mısır temsilcilerinin 19 Aralık’ta Miami’de bir araya geldiğini aktaran Keçeli, toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsil ettiğini kaydetti.Toplantının içeriğine ilişkin bilgi veren Keçeli, "Toplantıda Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasının hayata geçirilmesine ilişkin hususlar değerlendirilmiş ve ikinci aşamaya geçiş süreci konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur" ifadesini kullandı.Keçeli, görüşmelerde birinci aşamada sağlanan ateşkesin ihlallere rağmen devam ettiğinin belirtildiğini, rehinelerin serbest bırakılmasının tamamlandığının ve çatışmaların büyük ölçüde durdurulduğunun kaydedildiğini aktardı.İkinci aşamaya ilişkin değerlendirmelere de değinen Keçeli, Gazze’nin Gazzeliler tarafından yönetilmesini temin edecek düzenlemelerin ele alındığını, barış planında öngörülen Barış Kurulu ile Uluslararası İstikrar Gücü’ne yönelik atılacak adımların değerlendirildiğini bildirdi.Keçeli ayrıca, toplantıda Ukrayna çatışmasına yönelik yürütülen temaslar çerçevesinde Miami'de bulunan yetkililerle görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

