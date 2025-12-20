Lübnan, dondurulan döviz mevduatlarının iadesi için yasa hazırladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/lubnan-dondurulan-doviz-mevduatlarinin-iadesi-icin-yasa-hazirladi-1102003480.html
Lübnan hükümeti, 2019 ekonomik krizinden sonra bankalarda dondurulan döviz mevduatlarının iadesi için yasa tasarısı hazırladı. Başbakan Nevvaf Selam, bunun 6 yıllık tıkanıklığın ardından sunulan ilk kapsamlı yasal çerçeve olduğunu söyledi.Tasarıya göre, 100 bin doların altında mevduatı olan ve mudilerin yaklaşık yüzde 85’ini oluşturan kesim, paralarını eksiksiz geri alacak. 100 bin doların üzerindeki mevduat sahipleri ise 100 bin doları nakit, kalan tutarı kesintisiz, devredilebilir banka tahvilleriyle alacak.Mevduat ödemelerinin 4 yılı aşmayan bir sürede tamamlanması planlanırken, tasarının 22 Aralık’ta Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesi hedefleniyor.2019'daki ekonomik krizLübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik krizle birlikte Lübnan lirası dolar karşısında yüzde 95'e varan değer kaybı yaşamıştı.Döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.
