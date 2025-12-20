Epstein dosyaları yayımlandı: 'Yayınlanacak ek belgeler tespit edilirse bu site güncellenecektir'
00:33 20.12.2025 (güncellendi: 00:49 20.12.2025)
ABD Adalet Bakanlığı, son gününde Epstein belgelerini yayımladı.
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein dosyalarını yayımladı. Bakanlık, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında yayınlanan materyallerin yanı sıra ilgili mahkeme kayıtlarını, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) açıklamalarını ve kongre belgelerini de içeren bir Epstein Kütüphanesi kurdu.
Kütüphane anasayfasında şu bilgiler yer aldı:
Kongre son tarihi göz önüne alındığında, mağdurlar ve diğer özel bireylerle ilgili kişisel bilgilerin gözden geçirilmesi ve sansürlenmesi ile hassas materyallerin açıklanmasından korunması için tüm makul çabalar gösterilmiştir. Bununla birlikte, ilgili bilgi miktarı nedeniyle, bu web sitesi yine de istemeden kamuya açık olmayan kişisel tanımlanabilir bilgiler veya diğer hassas içerikleri, cinsel nitelikteki konuları da içerebilir. Kamuoyundan bir üye, paylaşılmaması gereken herhangi bir bilgi tespit ederse, lütfen sorunu mümkün olan en kısa sürede düzeltmek için adımlar atabilmesi için bize bildirin.
Bu site, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında yanıt veren materyalleri barındırmaktadır. Bu site, ek belgeler yayınlanmak üzere belirlenirse güncellenecektir.
Kütüphanenin bazı içeriklerinde cinsel saldırı tasvirleri yer alıyor. Bu nedenle, bu kütüphanenin bazı bölümlerinin tüm okuyucular için uygun olmayabileceğini lütfen unutmayın.
'Her klasörde bin adet resim var'
Birinci veri setinde 'resimler' olarak etiketlenmiş dört klasör bulunuyor. Her klasörde bin adet resim yer alıyor.
İlk klasör, FBI'ın Epstein'ın Manhattan'daki evinde yaptığı arama sırasında çekilen fotoğraflar ağırlıklı.
Diğer klasörlerde ise bir sahil mülküne ait fotoğraflar yer alıyor. Epstein'ın ABD Virgin Adaları'ndaki Little Saint James adasının sahibi olduğu biliniyordu.