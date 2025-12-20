Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/epstein-dosyalari-yayimlandi-yayinlanacak-ek-belgeler-tespit-edilirse-bu-site-guncellenecektir-1102001575.html
Epstein dosyaları yayımlandı: 'Yayınlanacak ek belgeler tespit edilirse bu site güncellenecektir'
Epstein dosyaları yayımlandı: 'Yayınlanacak ek belgeler tespit edilirse bu site güncellenecektir'
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanlığı, son gününde Epstein belgelerini yayımladı. 20.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-20T00:33+0300
2025-12-20T00:49+0300
dünya
abd
adalet bakanlığı
jeffrey epstein
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104074/91/1040749144_0:67:1000:630_1920x0_80_0_0_f943ae4e6311cee3d25bf3d66784e045.jpg
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein dosyalarını yayımladı. Bakanlık, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında yayınlanan materyallerin yanı sıra ilgili mahkeme kayıtlarını, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) açıklamalarını ve kongre belgelerini de içeren bir Epstein Kütüphanesi kurdu.Kütüphane anasayfasında şu bilgiler yer aldı:'Her klasörde bin adet resim var'Birinci veri setinde 'resimler' olarak etiketlenmiş dört klasör bulunuyor. Her klasörde bin adet resim yer alıyor.İlk klasör, FBI'ın Epstein'ın Manhattan'daki evinde yaptığı arama sırasında çekilen fotoğraflar ağırlıklı.Diğer klasörlerde ise bir sahil mülküne ait fotoğraflar yer alıyor. Epstein'ın ABD Virgin Adaları'ndaki Little Saint James adasının sahibi olduğu biliniyordu.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104074/91/1040749144_4:0:1000:747_1920x0_80_0_0_6437c6051c26f24aec20b360056cfa84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, adalet bakanlığı, jeffrey epstein, фото
abd, adalet bakanlığı, jeffrey epstein, фото

Epstein dosyaları yayımlandı: 'Yayınlanacak ek belgeler tespit edilirse bu site güncellenecektir'

00:33 20.12.2025 (güncellendi: 00:49 20.12.2025)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Adalet Bakanlığı, son gününde Epstein belgelerini yayımladı.
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein dosyalarını yayımladı. Bakanlık, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında yayınlanan materyallerin yanı sıra ilgili mahkeme kayıtlarını, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) açıklamalarını ve kongre belgelerini de içeren bir Epstein Kütüphanesi kurdu.
Kütüphane anasayfasında şu bilgiler yer aldı:
Kongre son tarihi göz önüne alındığında, mağdurlar ve diğer özel bireylerle ilgili kişisel bilgilerin gözden geçirilmesi ve sansürlenmesi ile hassas materyallerin açıklanmasından korunması için tüm makul çabalar gösterilmiştir. Bununla birlikte, ilgili bilgi miktarı nedeniyle, bu web sitesi yine de istemeden kamuya açık olmayan kişisel tanımlanabilir bilgiler veya diğer hassas içerikleri, cinsel nitelikteki konuları da içerebilir. Kamuoyundan bir üye, paylaşılmaması gereken herhangi bir bilgi tespit ederse, lütfen sorunu mümkün olan en kısa sürede düzeltmek için adımlar atabilmesi için bize bildirin.

Bu site, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında yanıt veren materyalleri barındırmaktadır. Bu site, ek belgeler yayınlanmak üzere belirlenirse güncellenecektir.

Kütüphanenin bazı içeriklerinde cinsel saldırı tasvirleri yer alıyor. Bu nedenle, bu kütüphanenin bazı bölümlerinin tüm okuyucular için uygun olmayabileceğini lütfen unutmayın.

© justice.gov/epsteinEpstein Dosyası Fotoğraflar
Epstein Dosyası Fotoğraflar - Sputnik Türkiye
1/6
© justice.gov/epstein
© justice.gov/epsteinEpstein Dosyası Fotoğraflar
Epstein Dosyası Fotoğraflar - Sputnik Türkiye
2/6
© justice.gov/epstein
© justice.gov/epsteinEpstein Dosyası Fotoğraflar
Epstein Dosyası Fotoğraflar - Sputnik Türkiye
3/6
© justice.gov/epstein
© justice.gov/epsteinEpstein Dosyası Fotoğraflar
Epstein Dosyası Fotoğraflar - Sputnik Türkiye
4/6
© justice.gov/epstein
© justice.gov/epsteinEpstein Dosyası Fotoğraflar
Epstein Dosyası Fotoğraflar - Sputnik Türkiye
5/6
© justice.gov/epstein
© justice.gov/epsteinEpstein Dosyası Fotoğraflar
Epstein Dosyası Fotoğraflar - Sputnik Türkiye
6/6
© justice.gov/epstein

'Her klasörde bin adet resim var'

Birinci veri setinde 'resimler' olarak etiketlenmiş dört klasör bulunuyor. Her klasörde bin adet resim yer alıyor.
İlk klasör, FBI'ın Epstein'ın Manhattan'daki evinde yaptığı arama sırasında çekilen fotoğraflar ağırlıklı.
Diğer klasörlerde ise bir sahil mülküne ait fotoğraflar yer alıyor. Epstein'ın ABD Virgin Adaları'ndaki Little Saint James adasının sahibi olduğu biliniyordu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала