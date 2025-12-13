Türkiye
Trump'a Epstein dosyasındaki fotoğraflar soruldu: 'Bu büyük bir sorun değil, bu konuda hiçbir şey bilmiyorum'
Trump'a Epstein dosyasındaki fotoğraflar soruldu: 'Bu büyük bir sorun değil, bu konuda hiçbir şey bilmiyorum'
ABD Başkanı Donald Trump, Epstein davasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan yeni fotoğrafları “büyük bir sorun” olarak görmediğini belirterek, konu hakkında... 13.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein davasıyla ilgili olarak ortaya çıkan ve Trump'ı kadınlarla birlikte gösteren, ayrıca Trump portresiyle birlikte prezervatiflerin yer aldığı bir fotoğrafı da içeren yeni bir fotoğraf grubunun ortaya çıkmasını büyük bir sorun olarak görmediğini söyledi.Trump, Epstein davasındaki yeni fotoğraflarla ilgili gazetecilerin sorusuna Beyaz Saray'da "Bu büyük bir sorun değil. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.
Trump'a Epstein dosyasındaki fotoğraflar soruldu: 'Bu büyük bir sorun değil, bu konuda hiçbir şey bilmiyorum'

04:21 13.12.2025 (güncellendi: 04:22 13.12.2025)
© Fotoğraf : Oversight DemsEpstein dosyaları Trump
© Fotoğraf : Oversight Dems
ABD Başkanı Donald Trump, Epstein davasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan yeni fotoğrafları "büyük bir sorun" olarak görmediğini belirterek, konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein davasıyla ilgili olarak ortaya çıkan ve Trump'ı kadınlarla birlikte gösteren, ayrıca Trump portresiyle birlikte prezervatiflerin yer aldığı bir fotoğrafı da içeren yeni bir fotoğraf grubunun ortaya çıkmasını büyük bir sorun olarak görmediğini söyledi.
Trump, Epstein davasındaki yeni fotoğraflarla ilgili gazetecilerin sorusuna Beyaz Saray'da "Bu büyük bir sorun değil. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.
© Fotoğraf : Oversight DemsEpstein dosyalarında Trump
© Fotoğraf : Oversight Dems
© oversightdemocratsEpstein dosyalarında Trump
© oversightdemocrats
