https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/dmitriyev-ukrayna-krizi-gorusmelerinin-yapilacagi-miamideki-golf-kulubune-gitti-1102015093.html

Dmitriyev, Ukrayna krizi görüşmelerinin yapılacağı Miami’deki golf kulübüne gitti

Dmitriyev, Ukrayna krizi görüşmelerinin yapılacağı Miami’deki golf kulübüne gitti

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Ukrayna konusunda yapılacak görüşmeler için Miami’de ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff... 20.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-20T22:01+0300

2025-12-20T22:01+0300

2025-12-20T22:01+0300

dünya

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

abd

miami

steve witkoff

jared kushner

ukrayna

marco rubio

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101793145_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2cdba8b836e2881535f5553c723edae5.jpg

Sputnik muhabiri Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik temaslar kapsamında Miami’de belirlenen müzakere alanına gittiğini bildirdi.Dmitriyev’in, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve iş insanı Jared Kushner ile görüşmesi bekleniyor. Hafta içinde Miami’de, ABD heyeti ile Ukrayna tarafı arasında da istişareler yapılmıştı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin görüşmelere katılmak üzere cumartesi günü Florida’ya gidebileceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/rdif-baskani-dmitriyev-rusya-abd-ile-arktikte-isbirligine-hazirlaniyor-1102011728.html

miami

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), abd, miami, steve witkoff, jared kushner, ukrayna, marco rubio