Dmitriyev, Ukrayna krizi görüşmelerinin yapılacağı Miami’deki golf kulübüne gitti
20.12.2025
Sputnik muhabiri Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik temaslar kapsamında Miami’de belirlenen müzakere alanına gittiğini bildirdi.Dmitriyev’in, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve iş insanı Jared Kushner ile görüşmesi bekleniyor. Hafta içinde Miami’de, ABD heyeti ile Ukrayna tarafı arasında da istişareler yapılmıştı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin görüşmelere katılmak üzere cumartesi günü Florida’ya gidebileceğini söylemişti.
Sputnik muhabiri Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik temaslar kapsamında Miami’de belirlenen müzakere alanına gittiğini bildirdi.
Dmitriyev’in, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve iş insanı Jared Kushner ile görüşmesi bekleniyor.
Hafta içinde Miami’de, ABD heyeti ile Ukrayna tarafı arasında da istişareler yapılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin görüşmelere katılmak üzere cumartesi günü Florida’ya gidebileceğini söylemişti.