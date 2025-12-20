Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/dmitriyev-ukrayna-krizi-gorusmelerinin-yapilacagi-miamideki-golf-kulubune-gitti-1102015093.html
Dmitriyev, Ukrayna krizi görüşmelerinin yapılacağı Miami'deki golf kulübüne gitti
Dmitriyev, Ukrayna krizi görüşmelerinin yapılacağı Miami’deki golf kulübüne gitti
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Ukrayna konusunda yapılacak görüşmeler için Miami'de ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff... 20.12.2025
Sputnik muhabiri Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik temaslar kapsamında Miami’de belirlenen müzakere alanına gittiğini bildirdi.Dmitriyev’in, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve iş insanı Jared Kushner ile görüşmesi bekleniyor. Hafta içinde Miami’de, ABD heyeti ile Ukrayna tarafı arasında da istişareler yapılmıştı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin görüşmelere katılmak üzere cumartesi günü Florida’ya gidebileceğini söylemişti.
Dmitriyev, Ukrayna krizi görüşmelerinin yapılacağı Miami’deki golf kulübüne gitti

© Sputnik / Aleksandr GalperinRusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2025
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Ukrayna konusunda yapılacak görüşmeler için Miami’de ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşeceği golf kulübüne ulaştı.
Sputnik muhabiri Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik temaslar kapsamında Miami’de belirlenen müzakere alanına gittiğini bildirdi.
Dmitriyev’in, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve iş insanı Jared Kushner ile görüşmesi bekleniyor.
Hafta içinde Miami’de, ABD heyeti ile Ukrayna tarafı arasında da istişareler yapılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin görüşmelere katılmak üzere cumartesi günü Florida’ya gidebileceğini söylemişti.
