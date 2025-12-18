Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Bakan Fidan, Miami'deki Gazze toplantısı için ABD'ye gidiyor
Bakan Fidan, Miami'deki Gazze toplantısı için ABD'ye gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Aralık’ta ABD’nin Miami kentinde yapılacak Gazze konulu toplantıya katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Gazze toplantısına gideceğini duyurdu.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, toplantıya ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin de katılacağı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:
Bakan Fidan, Miami'deki Gazze toplantısı için ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Aralık’ta ABD’nin Miami kentinde yapılacak Gazze konulu toplantıya katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Gazze toplantısına gideceğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, toplantıya ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin de katılacağı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:
Bakanımız, 19 Aralık’ta Miami’de gerçekleştirilecek Gazze toplantısına iştirak edecektir. Toplantı kapsamında çeşitli bölgesel konulara ilişkin temaslarda da bulunulacaktır.
