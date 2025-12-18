https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/bakan-fidan-miamideki-gazze-toplantisi-icin-abdye-gidiyor-1101938658.html

Bakan Fidan, Miami'deki Gazze toplantısı için ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Aralık’ta ABD’nin Miami kentinde yapılacak Gazze konulu toplantıya katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor. 18.12.2025, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Gazze toplantısına gideceğini duyurdu.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, toplantıya ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin de katılacağı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

