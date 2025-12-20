https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/bakan-uraloglu-avrasya-tuneli-turkiye-ekonomisine-9-yilda-26-milyar-dolar-katki-sagladi-1102007638.html

Bakan Uraloğlu: Avrasya Tüneli, Türkiye ekonomisine 9 yılda 2.6 milyar dolar katkı sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nin ülke ekonomisine 9 yılda 2,6 milyar dolar katkı sağladığını bildirdi. 20.12.2025, Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında, Avrasya Tüneli’nin 9. yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmede bulundu.Tünelin 20 Aralık 2016'da resmi açılışının yapıldığını anımsatan Uraloğlu, "İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı denizaltı kara yolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli, Kazlıçeşme ile Göztepe arasında yaklaşım yollarıyla beraber toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahta inşa edildi" bilgisini verdi.Proje kapsamında, Avrupa ve Asya yakalarında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri inşa edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, sadece hafif taşıtlar tarafından kullanılacak şekilde tasarlanan tünelden motosiklet, otomobiller ve minibüslerin geçebildiğini, bu yıl günde ortalama 77 bin araç geçişiyle garanti seviyesinin yüzde 8 üzerine çıkıldığını aktardı.Hem çevreye hem ekonomiye katkıSöz konusu güzergahta ulaşım mesafelerinin yaklaşık 10 kilometre kısaltılmasıyla önceden 100 dakikaya varan seyahat süresini 15 dakikaya kadar indirmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:UNESCO Dünya Mirası"na saygılı tasarımUraloğlu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kayıtlı İstanbul'un tarihi yarımadasında yapılan tüm tasarım ve inşaat çalışmalarının UNESCO önerileri dikkate alınarak gerçekleştirildiğini bildirdi.Avrupa Yakası'nda şehir ile deniz arasındaki yaya bandının 55 metreden 277 metreye çıkartılarak şehrin denizle bağlantısını geliştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

