Bakan Kurum'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama: '8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurdu'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız... 20.12.2025, Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin, "Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir" dedi.Kurum, merkez Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde yaptığı basın açıklamasında, deprem bölgesindeki çalışmaların tamamlanmasıyla burada edindikleri tecrübe ve birikimi 81 ile ve ilçelere yayacaklarını söyledi.Bunun da ilk adımını Yüzyılın Konut Projesi olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konut projesiyle gerçekleştireceklerinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti:Kurum, kendilerinin de her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu güveni, 23 yıldır yaptıkları eserlerde, millete sundukları hizmetlerde olduğu gibi boşa çıkarmayacaklarını belirtti.Bugüne kadar TOKİ ile yaptıkları 1 milyon 750 bin sosyal konut projesi gibi yine bu kadar kısa zamanda 11 ilde, ilçelerde, köylerde 27 Aralık'ta teslim edecekleri 455 bin konutu da en kısa sürede tamamlayacaklarını ve hak sahiplerine teslim edeceklerini vurgulayan Kurum, "81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık'ta, yıl bitmeden, ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz" dedi.Kurum, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin kendilerinden istediği hizmetleri, eserleri yapma devam edeceklerini belirtti.Hatay'a 13 bin 289 sosyal konut projesi yapılacakŞimdiden hak sahibi olan tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Kurum, şunları kaydetti:

