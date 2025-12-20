https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/bakan-fidan-abd-temaslarina-iliskin-aciklama-yapti-israilin-ateskes-ihlalleri-baris-planini-1102015946.html

Bakan Fidan, ABD temaslarına ilişkin açıklama yaptı: 'İsrail'in ateşkes ihlalleri barış planını tehlikeye sokuyor'

Bakan Fidan, ABD temaslarına ilişkin açıklama yaptı: 'İsrail'in ateşkes ihlalleri barış planını tehlikeye sokuyor'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’deki Gazze toplantısında Türkiye’nin ateşkes ihlallerinin barış sürecini tehlikeye attığını net şekilde dile getirdiğini... 20.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-20T23:41+0300

2025-12-20T23:41+0300

2025-12-20T23:56+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

türkiye

hakan fidan

gazze

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101920352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fb6584d32c13e9742a423f57f4bb83f.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerin katılımıyla ABD'de düzenlenen Gazze konulu toplantıya ilişkin, "Özellikle İsrail tarafından devam eden ihlaller inanılmaz şekilde süreci daha zor hale getiriyor. Gördüğümüz o ki bütün taraflar, bu konuda mutabakat içerisinde ve bunun önüne geçilme yolu konusunda da çeşitli tartışmalarımız oldu" dedi.Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde varılan mutabakatla hayata geçirilen Gazze Barış Planı'nın üstünden epey zaman geçtiğini belirten Fidan, "Şimdi birinci aşamanın son rehinenin de teslim edilmesinden sonra artık tamamlanmış olmasından dolayı artık ikinci aşamaya geçmenin parametreleri konuşuluyor. Belki Şarm el-Şeyh'ten sonra dünkü toplantı en önemli toplantıydı. Dün gece geç saatlere kadar açıkçası çeşitli platformlarda, ortamlarda toplantılarımızı çeşitli şekillerde devam ettirdik" diye konuştu.Fidan, yapılan toplantının 'umut verici' olduğunu vurgulayarak, "Ama birinci aşamadaki meydana gelen sorunları da detaylı olarak tartışma imkanımız oldu. Özellikle Türkiye olarak (İsrail'in) ateşkes ihlallerinin barış planını tehlikeye soktuğunu, ikinci aşamaya geçmede büyük riskler oluşturduğunu da açıkça ifade ettik. Özellikle İsrail tarafından devam eden ihlaller inanılmaz şekilde süreci daha zor hale getiriyor. Gördüğümüz o ki bütün taraflar, bu konuda mutabakat içerisinde ve bunun önüne geçilme yolu konusunda da çeşitli tartışmalarımız oldu." ifadelerini kullandı.'Şarm el-Şeyh'ten sonraki en önemli görüşmeydi'Özellikle ara bulucu dört ülke olan ABD, Türkiye, Mısır ve Katar'ın bu konuda üst düzey istişareleri 'olabildiğince yoğun bir şekilde devam ettirmelerinin' önemli olduğuna işaret eden Fidan, şöyle devam etti:Fidan, Gazze'nin yeniden imarı için çok fazla yatırımın öngörüldüğünü belirterek, "Bu yatırımın yine Gazzeliler için olması önemli. Bu üç kırmızı çizgi gözetildiği sürece diğer konuların aslında teknik bir platform içerisinde tartışılabileceği konusunda biz genel siyasi stratejik çerçevemizi ilettik. Onun dışında Gazze'nin yönetiminin teknokratlardan oluşan bir komite devri konusunda takvimlendirme nasıl olabilir? Onun tartışmalarını yaptık" dedi.Barış Kurulu ve devam eden ilgili çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda da görüşüldüğünü belirten Fidan, "Şu anda devam eden paralel tartışmalar var, İstikrar Gücünün (Uluslararası İstikrar Gücü) oluşturulmasıyla alakalı. O konuda neler yapılabilir? Bizim perspektifimiz o konuda neler? Onları da kendi perspektifimizden anlatma, tartışma imkanımız oldu. Diğer arkadaşlarımızın, ülkelerin perspektiflerini de dinledik. Bence üst düzeyde şu ana kadar Şarm el-Şeyh'ten sonraki en önemli görüşmeydi diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.'Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok hassas'Fidan, insani yardımlar konusunun da önemine işaret ederek, şöyle devam etti:Türkiye'nin, 50 bin kişinin hayatını kaybettiği bir deprem sonrasında yaklaşık 500 bin konutluk bir devasa çalışmayı 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak hayata geçiren bir ülke olduğunu söyleyen Fidan, şunları kaydetti:Fidan, ABD'nin sadece Gazze değil Ukrayna konusunda da arabuluculuk yaptığını hatırlatarak, "Hafta sonu Gazze toplantısına ilaveten Ukrayna görüşmeleri için de hem Rus tarafından hem Ukrayna tarafından hem Avrupalılardan gelen arkadaşlarımız vardı. Onlarla da bu vesileyle bir araya gelme imkanı bulduk. Hem Amerikalılarla hem Avrupalılarla hem Ukraynalılarla şu barış tartışmalarında en son gelinen nokta, onların gördüğü nelerdir? Onları tartışma imkanımız oldu. Bir görüş alışverişinde bulunuldu" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun bir görüşme yaptığını hatırlatan Fidan, "Orada Sayın Putin'in son tartışılan konularla ilgili perspektifini birinci elden öğrenme imkanımız olmuştu. Dün de Amerikalıların, Avrupalıların ve Ukraynalıların kendi aralarında yaptıkları tartışmalarda geldikleri noktaları da öğrenme imkanımız oldu. Biz de kendi perspektifimizi onlara anlattık" dedi.Bakan Fidan, ilgili taraflarla çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/miamideki-gazze-konulu-toplanti-gazze-icin-baris-planina-abd-turkiye-misir-ve-katar-bagliliklarini-1102014759.html

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, hakan fidan, gazze, i̇srail