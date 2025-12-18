Türkiye
MHP Lideri Bahçeli'den DEM Parti mitingi açıklaması: Mahsuru yok
MHP Lideri Bahçeli'den DEM Parti mitingi açıklaması: Mahsuru yok
DEM Parti'nin 4 Ocak'ta Diyarbakır'da düzenleyeceği mitingle ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mitingin hiçbir mahsurlu yanının... 18.12.2025
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu’nun 4 Ocak 2026’da Diyarbakır’da düzenleyeceği mitinge ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mitingin ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında ele alınması gerektiğini belirten Bahçeli, "Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur" dedi. Bahçeli, "DEM Parti’nin Türkiye partisi olma yönündeki kararlı adımlarını görüyor, değerli buluyorum. Ancak şunun da unutulmamasını ümit ediyorum; PKK’nın kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır. Bu çağrı bizim için tek bağlayıcıdır." ifadelerini kullandıBüyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildirBahçeli'nin açıklaması şöyle: "Evvela şunu söylemeliyim ki, ifade ve düşünce hürriyetinin meşru sınırları dahilinde, yürürlükteki yasa ve anayasa hükümleri kapsamında herkesin, her siyasi partinin toplanma, gösteri ve açık hava toplantısı yapmaya hakkı vardır. Demokrasinin doğası, genel geçer ilkeleri bu hususta bellidir, bilinmektedir.CHP’nin bugüne kadar 75 miting yaptığı, irili ufaklı diğer partilerin her zemin ve platformda salon veya açık hava toplantıları düzenlediği bir ortamda DEM Parti’nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildir.Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda?27 Şubat çağrısı bizim için tek bağlayıcıdırDEM Parti’nin Türkiye partisi olma yönündeki kararlı adımlarını görüyor, değerli buluyorum.Ancak şunun da unutulmamasını ümit ediyorum; PKK’nın kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır.Bu çağrı bizim için tek bağlayıcıdır. Bundan mülhem DEM Parti’yle bölücü terör örgütünün tüm bileşenlerinin 27 Şubat çağrısının hilafına tavır ve tutum içinde olmalarının “Terörsüz Türkiye” hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatacağını değerlendiriyorum.4 Ocak 2026’da toplansınlar, taleplerini açıklasınlar, buna diyeceğim bir şey olmaz. Ne var ki 27 Şubat çağrısını hiç kimse gözden uzak tutmasın, bu çağrının gölgelenmesine de hizmet etmesin. Bu vesileyle Diyarbakırlı kardeşlerimi hasretle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Olağan bir gelişmeye olağanüstü bir anlam yüklemenin hiçbir sonucu olmayacağını bilhassa paylaşmayı zaruri addediyorum."
MHP Lideri Bahçeli'den DEM Parti mitingi açıklaması: Mahsuru yok

15:23 18.12.2025 (güncellendi: 15:39 18.12.2025)
