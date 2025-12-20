ABD Suriye'de DEAŞ'a yönelik 'Şahin Vuruşu operasyonu' başlattı: 'Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam ilanıdır'

ABD kuvvetleri, 13 Aralık'ta Suriye'nin Palmira kentinde ABD kuvvetlerine yönelik saldırıya doğrudan yanıt olarak, IŞİD savaşçılarını, altyapısını ve silah depolarını ortadan kaldırmak için Suriye'de Şahin Vuruşu Operasyonu'nu başlattı. Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam ilanıdır. Başkan Trump'ın liderliğindeki Amerika Birleşik Devletleri, halkımızı savunmak için asla tereddüt etmeyecek ve asla geri adım atmayacaktır. Vahşi saldırının hemen ardından söylediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalıları hedef alırsanız, kısa ve endişeli hayatınızın geri kalanını Amerika Birleşik Devletleri'nin sizi avlayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz. Bugün düşmanlarımızı avladık ve öldürdük. Birçoğunu. Ve devam edeceğiz.