ABD Suriye'de DEAŞ'a yönelik 'Şahin Vuruşu operasyonu' başlattı: 'Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam ilanıdır'
ABD Suriye'de DEAŞ'a yönelik 'Şahin Vuruşu operasyonu' başlattı: 'Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam ilanıdır'
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD güçlerinin bugün erken saatlerde Suriye'de IŞİD militanlarını, altyapısını ve silah depolarını hedef alan 'Şahin Vuruşu...
Suriye'de, Suriye ordusu mensupları ile ABD askerlerinin ortak devriyede silahlı saldırıya uğramasıyla 2 ABD askeri ile 1 sivil tercüman hayatını kaybetmişti. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, 13 Aralık'ta yaşanan saldırının ardından ABD askerlerine yönelik saldırıya karşılık olarak Suriye'de IŞİD terör örgütüne 'Şahin Vuruşu Operasyonu'nu başlattığını duyurdu.Hegseth, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:
suriye
2025
ABD Suriye'de DEAŞ'a yönelik 'Şahin Vuruşu operasyonu' başlattı: 'Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam ilanıdır'
01:43 20.12.2025 (güncellendi: 01:49 20.12.2025)
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD güçlerinin bugün erken saatlerde Suriye'de IŞİD militanlarını, altyapısını ve silah depolarını hedef alan 'Şahin Vuruşu Operasyonu'nu başlattığını söyledi.
Suriye'de, Suriye ordusu mensupları ile ABD askerlerinin ortak devriyede silahlı saldırıya uğramasıyla 2 ABD askeri ile 1 sivil tercüman hayatını kaybetmişti.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, 13 Aralık'ta yaşanan saldırının ardından ABD askerlerine yönelik saldırıya karşılık olarak Suriye'de IŞİD terör örgütüne 'Şahin Vuruşu Operasyonu'nu başlattığını duyurdu.
Hegseth, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:
ABD kuvvetleri, 13 Aralık'ta Suriye'nin Palmira kentinde ABD kuvvetlerine yönelik saldırıya doğrudan yanıt olarak, IŞİD savaşçılarını, altyapısını ve silah depolarını ortadan kaldırmak için Suriye'de Şahin Vuruşu Operasyonu'nu başlattı. Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam ilanıdır. Başkan Trump'ın liderliğindeki Amerika Birleşik Devletleri, halkımızı savunmak için asla tereddüt etmeyecek ve asla geri adım atmayacaktır. Vahşi saldırının hemen ardından söylediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalıları hedef alırsanız, kısa ve endişeli hayatınızın geri kalanını Amerika Birleşik Devletleri'nin sizi avlayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz. Bugün düşmanlarımızı avladık ve öldürdük. Birçoğunu. Ve devam edeceğiz.