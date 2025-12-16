Türkiye
Pentagon: ABD, hayatını kaybeden Amerikalıların intikamını ezici bir güçle alacak
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, hafta sonu Suriye'de öldürülen ABD Ordusu askerlerinin intikamının 'ezici' olacağını söyledi.Hegseth, yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Cumartesi günü Pentagon, Suriye'nin Palmira kentinde düzenlenen bir saldırıda iki ABD askeri ve bir sivil tercümanın öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını açıklamıştı. ABD Senatörü Rand Paul yaptığı açıklamada, ülkedeki ABD güçlerine yönelik saldırının ardından ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına tamamen son vermeyi düşünmesi gerektiğini ifade etmişti.Nisan ayında ise Pentagon, ABD güçlerini ülkedeki belirli noktalarda yoğunlaştırma çabalarının bir parçası olarak, önümüzdeki aylarda Suriye'deki askeri varlığını 2 binden bin askerin altına düşürme planlarını açıklamıştı.
01:35 16.12.2025
Pentagon şefi Pete Hegseth, Suriye’nin Palmira kentinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 2 ABD askeri ile 1 sivil tercümanın intikamının 'ezici bir güçle' alınacağını söyledi.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, hafta sonu Suriye'de öldürülen ABD Ordusu askerlerinin intikamının 'ezici' olacağını söyledi.
Hegseth, yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
ABD, hayatını kaybeden Amerikalıların intikamını ezici bir güçle alacaktır. Onların hatırası, aileleri, ülkemize hizmet etmeye devam eden silah arkadaşları ve dünyanın dört bir yanındaki savaşçılarımıza olan sarsılmaz bağlılığım aracılığıyla yaşayacaktır
Cumartesi günü Pentagon, Suriye'nin Palmira kentinde düzenlenen bir saldırıda iki ABD askeri ve bir sivil tercümanın öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
ABD Senatörü Rand Paul yaptığı açıklamada, ülkedeki ABD güçlerine yönelik saldırının ardından ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına tamamen son vermeyi düşünmesi gerektiğini ifade etmişti.
Nisan ayında ise Pentagon, ABD güçlerini ülkedeki belirli noktalarda yoğunlaştırma çabalarının bir parçası olarak, önümüzdeki aylarda Suriye'deki askeri varlığını 2 binden bin askerin altına düşürme planlarını açıklamıştı.
Suriye'nin Deyr-ez Zor (Deyrizor) kenti ABD üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2025
DÜNYA
Suriye ve ABD ortak devriyesine ateş açıldı: 3 ölü, 3 yaralı
13 Aralık, 17:05
