Pentagon: ABD, hayatını kaybeden Amerikalıların intikamını ezici bir güçle alacak

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, hafta sonu Suriye'de öldürülen ABD Ordusu askerlerinin intikamının 'ezici' olacağını söyledi.Hegseth, yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Cumartesi günü Pentagon, Suriye'nin Palmira kentinde düzenlenen bir saldırıda iki ABD askeri ve bir sivil tercümanın öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını açıklamıştı. ABD Senatörü Rand Paul yaptığı açıklamada, ülkedeki ABD güçlerine yönelik saldırının ardından ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına tamamen son vermeyi düşünmesi gerektiğini ifade etmişti.Nisan ayında ise Pentagon, ABD güçlerini ülkedeki belirli noktalarda yoğunlaştırma çabalarının bir parçası olarak, önümüzdeki aylarda Suriye'deki askeri varlığını 2 binden bin askerin altına düşürme planlarını açıklamıştı.

