Fitch duyurdu: Türkiye'nin kredi notu takvimi belli oldu
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’ye yönelik 2026 yılı kredi notu değerlendirme takvimini duyurdu. Açıklamaya göre, Türkiye... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
türkiye
kredi
kredi notu
para
para politikası kurulu
nakit para
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’ye yönelik 2026 yılı kredi notu değerlendirme takvimini duyurdu. Açıklamaya göre, Türkiye ekonomisine ilişkin güncelleme 23 Ocak ve 17 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’ye ilişkin 2026 yılı kredi notu inceleme takvimini yayımladı.
Takvime göre Türkiye’nin kredi notuna dair ilk değerlendirme 23 Ocak 2026’da, ikinci değerlendirme ise 17 Temmuz 2026’da yapılacak.
Fitch, 26 Temmuz’da açıkladığı son kararda Türkiye’nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'durağan' olarak korumuştu.