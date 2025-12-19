https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/uyusturucu-operasyonunda-yeni-dalga-oyuncu--ezgi-eyuboglu-gozaltina-alindi-1101953403.html

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Dizi-film sektörü ve medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu sürüyor. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltına alındı. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T11:41+0300

2025-12-19T11:41+0300

2025-12-19T11:50+0300

türki̇ye

i̇rem sak

aleyna tilki

melisa döngel

sarıyer

eyüpsultan

şişli

i̇l jandarma komutanlığı

ezgi eyüboğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101953247_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4afa7bb060170177d326a0e12d2ad71d.jpg

İstanbul’da dizi, film ve medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu devam ediyor. Son olarak yürütülen yeni dalga operasyonda, ünlü oyuncu Ezgi Eyüpoğlu gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmişti.Soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti.Bazı isimler hakkında yakalama kararıBununla birlikte yurtdışında bulunan Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, manken Şevval Şahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/prof-dr-orhan-sen-kar-haberi-diyerek-duyurdu-yilbasinda-istanbul-icin-kar-surprizi-1101952739.html

türki̇ye

sarıyer

eyüpsultan

şişli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇rem sak, aleyna tilki, melisa döngel, sarıyer, eyüpsultan, şişli, i̇l jandarma komutanlığı, ezgi eyüboğlu