Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı
Dizi-film sektörü ve medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu sürüyor. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul’da dizi, film ve medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu devam ediyor. Son olarak yürütülen yeni dalga operasyonda, ünlü oyuncu Ezgi Eyüpoğlu gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmişti.Soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti.Bazı isimler hakkında yakalama kararıBununla birlikte yurtdışında bulunan Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, manken Şevval Şahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı
11:41 19.12.2025 (güncellendi: 11:50 19.12.2025)
Dizi-film sektörü ve medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu sürüyor. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltına alındı.
