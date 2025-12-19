https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/prof-dr-orhan-sen-kar-haberi-diyerek-duyurdu-yilbasinda-istanbul-icin-kar-surprizi-1101952739.html

Prof. Dr. Orhan Şen 'kar haberi' diyerek duyurdu: Yılbaşında İstanbul için kar yağışı sürprizi

Yeni yıla günler kala kar yağışı beklentisi güçlendi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yılbaşında Türkiye genelinde kar olasılığının arttığını... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

Yeni yıla sayılı günler kala Türkiye, kış koşullarının etkisini artıracağı yeni bir hava dalgasının etkisine giriyor. Meteorolojik tahmin haritalarına göre İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da kar yağışı beklenirken, güney kesimlerde kuvvetli sağanak öngörülüyor.Kar yağışı birçok ilde kuvvetli olabilirTahminlere göre Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri hattı ile Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde kar yağışının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güney bölgelerde ise özellikle Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor.Prof. Dr. Orhan Şen’den kar haberiMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yılbaşı tahminlerini “kar haberi” başlığıyla paylaştı. Şen, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:"Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde hafta sonu yağış yok. İstanbul 15 İzmir 17 Ankara 9 Antalya 21 Pazar Akdeniz ve Güney Ege Antalya kıyılarında kuvvetli yağmur var.İstanbul'a yağmur pazar gecesi geliyor hafta başı da devam ediyor.Sis ve pus ulaşımda 2-3 gün daha etkili olacak. Hava kirliliğini de artırıyor. Yılbaşında Türkiye'de kar olasılığı arttı. Yeni yıla kar ile girme olasılığı var. Akdeniz, Kıyı Ege, Güney Doğu hariç.Yılbaşı Marmara'ya kar yağışı görünüyor. İstanbul'da ısı adası etkisinine rağmen kar yağacak mı? Daha 10 gün var değişebilir takipteyiz.”İstanbul için kar ihtimali masadaŞen’in değerlendirmesine göre Marmara Bölgesi için yılbaşında kar yağışı ihtimali bulunuyor. İstanbul’da “ısı adası etkisi” nedeniyle kar yağışının kesinleşmediğini belirten Şen, tahminlerin önümüzdeki günlerde değişebileceğine dikkat çekti.

