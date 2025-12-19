Türkiye
SON DAKİKA | Putin'den önemli açıklamalar: Hiç şüphe yok ki yakın zamanda Konstantinovka'yı da kuşatacağız
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/prof-dr-orhan-sen-kar-haberi-diyerek-duyurdu-yilbasinda-istanbul-icin-kar-surprizi-1101952739.html
Prof. Dr. Orhan Şen 'kar haberi' diyerek duyurdu: Yılbaşında İstanbul için kar yağışı sürprizi
Prof. Dr. Orhan Şen 'kar haberi' diyerek duyurdu: Yılbaşında İstanbul için kar yağışı sürprizi
Sputnik Türkiye
Yeni yıla günler kala kar yağışı beklentisi güçlendi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yılbaşında Türkiye genelinde kar olasılığının arttığını... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T11:21+0300
2025-12-19T11:22+0300
türki̇ye
kar
kar yağışı
orhan şen
i̇stanbul
i̇stanbul kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101645137_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_372388429d6fb153d463f7a75261fe2e.jpg
Yeni yıla sayılı günler kala Türkiye, kış koşullarının etkisini artıracağı yeni bir hava dalgasının etkisine giriyor. Meteorolojik tahmin haritalarına göre İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da kar yağışı beklenirken, güney kesimlerde kuvvetli sağanak öngörülüyor.Kar yağışı birçok ilde kuvvetli olabilirTahminlere göre Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri hattı ile Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde kar yağışının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güney bölgelerde ise özellikle Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor.Prof. Dr. Orhan Şen’den kar haberiMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yılbaşı tahminlerini “kar haberi” başlığıyla paylaştı. Şen, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:"Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde hafta sonu yağış yok. İstanbul 15 İzmir 17 Ankara 9 Antalya 21 Pazar Akdeniz ve Güney Ege Antalya kıyılarında kuvvetli yağmur var.İstanbul'a yağmur pazar gecesi geliyor hafta başı da devam ediyor.Sis ve pus ulaşımda 2-3 gün daha etkili olacak. Hava kirliliğini de artırıyor. Yılbaşında Türkiye'de kar olasılığı arttı. Yeni yıla kar ile girme olasılığı var. Akdeniz, Kıyı Ege, Güney Doğu hariç.Yılbaşı Marmara'ya kar yağışı görünüyor. İstanbul'da ısı adası etkisinine rağmen kar yağacak mı? Daha 10 gün var değişebilir takipteyiz.”İstanbul için kar ihtimali masadaŞen’in değerlendirmesine göre Marmara Bölgesi için yılbaşında kar yağışı ihtimali bulunuyor. İstanbul’da “ısı adası etkisi” nedeniyle kar yağışının kesinleşmediğini belirten Şen, tahminlerin önümüzdeki günlerde değişebileceğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/meteoroloji-uzmani-guven-ozdemir-istanbula-kar-yagisi-tarihlerini-acikladi-2-soguk-hava-sistemi-1101836687.html
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101645137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57a983b6d25112e5ecbf36d22078df12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul’a yılbaşında kar yağacak mı, yılbaşında kar yağacak mı, yılbaşı hava durumu, istanbul kar yağışı, marmara’ya kar geliyor mu, prof. dr. orhan şen kar açıklaması, yeni yıla kar ile girebilir miyiz, yılbaşı kar tahmini, istanbul hava durumu yılbaşı, yılbaşı kar beklentisi, meteoroloji kar uyarısı, türkiye geneli kar yağışı, marmara hava durumu yılbaşı, istanbul kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar olacak mı
istanbul’a yılbaşında kar yağacak mı, yılbaşında kar yağacak mı, yılbaşı hava durumu, istanbul kar yağışı, marmara’ya kar geliyor mu, prof. dr. orhan şen kar açıklaması, yeni yıla kar ile girebilir miyiz, yılbaşı kar tahmini, istanbul hava durumu yılbaşı, yılbaşı kar beklentisi, meteoroloji kar uyarısı, türkiye geneli kar yağışı, marmara hava durumu yılbaşı, istanbul kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar olacak mı

Prof. Dr. Orhan Şen 'kar haberi' diyerek duyurdu: Yılbaşında İstanbul için kar yağışı sürprizi

11:21 19.12.2025 (güncellendi: 11:22 19.12.2025)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
© AA
Abone ol
Yeni yıla günler kala kar yağışı beklentisi güçlendi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yılbaşında Türkiye genelinde kar olasılığının arttığını belirterek, “Yeni yıla kar ile girme olasılığı var” dedi. Tahminlere göre Marmara ve İstanbul için de kar ihtimali gündemde.
Yeni yıla sayılı günler kala Türkiye, kış koşullarının etkisini artıracağı yeni bir hava dalgasının etkisine giriyor. Meteorolojik tahmin haritalarına göre İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da kar yağışı beklenirken, güney kesimlerde kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Kar yağışı birçok ilde kuvvetli olabilir

Tahminlere göre Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri hattı ile Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde kar yağışının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güney bölgelerde ise özellikle Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor.

Prof. Dr. Orhan Şen’den kar haberi

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yılbaşı tahminlerini “kar haberi” başlığıyla paylaştı. Şen, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde hafta sonu yağış yok. İstanbul 15 İzmir 17 Ankara 9 Antalya 21 Pazar Akdeniz ve Güney Ege Antalya kıyılarında kuvvetli yağmur var.
İstanbul'a yağmur pazar gecesi geliyor hafta başı da devam ediyor.
Sis ve pus ulaşımda 2-3 gün daha etkili olacak. Hava kirliliğini de artırıyor. Yılbaşında Türkiye'de kar olasılığı arttı. Yeni yıla kar ile girme olasılığı var. Akdeniz, Kıyı Ege, Güney Doğu hariç.
Yılbaşı Marmara'ya kar yağışı görünüyor. İstanbul'da ısı adası etkisinine rağmen kar yağacak mı? Daha 10 gün var değişebilir takipteyiz.”

İstanbul için kar ihtimali masada

Şen’in değerlendirmesine göre Marmara Bölgesi için yılbaşında kar yağışı ihtimali bulunuyor. İstanbul’da “ısı adası etkisi” nedeniyle kar yağışının kesinleşmediğini belirten Şen, tahminlerin önümüzdeki günlerde değişebileceğine dikkat çekti.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, İstanbul’a kar yağışı tarihlerini açıkladı: 2 soğuk hava sistemi etkili olacak
16 Aralık, 09:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала