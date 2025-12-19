https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/uyusturucu-operasyonu-kapsaminda-hakkinda-gozalti-karari-cikan-sevval-sahinden-ilk-aciklama--1101979575.html

Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı verilen Türkiye Güzeli Şevval Şahin, haberleri yeni gördüğünü açıkladı. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ama yurt dışında olduğu tespit edilen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, açıklama yaptı. Şahin, "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum" dedi. Şahin, işlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüp açıklama yapmayı amaçladığını söyledi. Ünlü isimler gözaltına alındıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün sabah saatlerinde ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon başlatılmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu belirtilen manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.Yeni gördüm açıklamasıŞevval Şahin, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Ünlü manken; "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese" ifadelerini kullandı.

